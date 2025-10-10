जब लुटेरे ने चलाई गोली... लैपटॉप की वजह से ऐसे बची शख्स की जान

ब्राजील में एक चीनी व्यापारी पर लुटेरों ने गोली चला दी. वह किसी तरह जान बचाकर भागा. कुछ देर बाद जब एयरपोर्ट पहुंचा तो लगेज जांच में उसके लैपटॉप में कुछ अनजान चीज फंसी दिखाई दी. जब लैपटॉप की जांच की गई तो उसमें एक गोली फंसी हुई थी. यह देखकर शख्स के होश उड़ गए. क्योंकि लैपटॉप ने उसकी जान बचा ली थी. वरना गोली उसके शरीर में आकर घुस जाती.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, लियू नाम के इस व्यक्ति का व्यवसायिक दौरा साओ पाउलो, ब्राजील में था. 1 अक्टूबर को काम खत्म करने के बाद वह टैक्सी लेकर अपने फाइव स्टार होटल गया, ताकि चीन लौटने वाली फ्लाइट पकड़ सके. लियू ने बताया कि वह ताजी हवा लेने के लिए होटल के अंदर इंतजार नहीं करना चाहता था. इसलिए वह होटल से लगभग 100 मीटर दूर एक पेट्रोल पंप पर चला गया.

लुटेरों ने दो बार चलाई गोली

पेट्रोल पंप के एग्जिट के पास वह फोन पर बात कर रहा था. तभी अचानक एक काली कार उसके सामने रुकी. एक काला मास्क पहने व्यक्ति कार से उतरा और बंदूक लेकर उसकी ओर भागा. लियू ने कहा कि यह देख उसने अपना बैग उठाया, जिसमें पासपोर्ट, वॉलेट, काम का लैपटॉप और फाइलें थीं. फिर वहां से भाग खड़ा हुआ. पीछे देखा तो नकाबपोश शख्स ने उस पर दो बार गोली चलाई.

Advertisement

लियू ने कहा कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने सोचा कि हमलावर नकली बंदूक का इस्तेमाल कर रहा है. लुटेरे ने लियू का सूटकेस ले लिया और कार लेकर चला गया. पेट्रोल पंप के कर्मचारी और कुछ ड्राइवर यह देखने आए कि लियू घायल तो नहीं है. जब उन्हें पता चला कि वह सुरक्षित है, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया.

एयरपोर्ट पर पता चला लैपटॉप में लगी थी गोली

लियू ने पुलिस जांच में सहयोग किया और फिर एयरपोर्ट चला गया. वहां सुरक्षा जांच के दौरान उसने अपने लैपटॉप में लगी गोली देखी.तब उसे एहसास हुआ कि हमलावर सच में उस पर गोली चला रहा था और अगर लैपटॉप और उससे जुड़े लोहे के फोन होल्डर ने गोली नहीं रोकी होती तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था.

लियू ने कहा कि उसका आईपैड, हार्ड ड्राइव और बेटी के लिए लाए गए उपहार सूटकेस के साथ चोरी हो गए और वह गोली लगी बैग के साथ घर लौटा. पुलिस ने उसे बताया कि ब्राजील में बंदूक की नोंक पर लूट आम बात है और उसके खोए हुए सामान मिलने की संभावना कम है.

शख्स ने खुद को बताया भाग्यशाली

लियू ने 5 अक्टूबर को अपने इस अनुभव को ऑनलाइन शेयर किया और कहा कि वह खुद को बहुत भाग्यशाली मानता है. उसने ब्राजील में पर्यटकों के लिए सुरक्षा संबंधी कुछ सुझाव भी दिए, जैसे बाहर घूमने से बचें, आकर्षक कपड़े न पहनें, सूटकेस लेकर न चलें और सबसे महत्वपूर्ण, जब बंदूक लेकर कोई चोर दिखे तो अपने सामान को छोड़ दें.

---- समाप्त ----