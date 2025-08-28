महिला को बेहोश किया, फिर खून निकालकर भाग गया... पकड़े जाने पर शख्स ने दी अजीब दलील

चीन के एक कोर्ट में काफी अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक शख्स को महिला के शरीर से जबरन खून निकालने के जुर्म में सुनवाई के लिए लाया गया था. इस दौरान चीनी व्यक्ति ने ऐसा करने के पीछे जो वजह बताई, वो चौंकाने वाली थी.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, एक चीनी व्यक्ति ने एक महिला के घर में घुसकर उसे बेहोश कर दिया. फिर उसके शरीर से खून निकाल लिया और वहां से भाग गया.

घर में अकेली थी महिला

यह अजीबोगरीब घटना 1 जनवरी, 2024 की है. जब सुबह-सुबह ली नाम का शख्श दक्षिण-पूर्वी चीन के जियांग्सू प्रांत के यंग्जहौ में यू नाम की महिला के घर में घुस गया. महिला घर में अकेली थी.

उस समय, यू अपने बेडरूम में सो रही थी. जबकि उसका पति बाहर गया हुआ था. ली दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश कर गया. फिर उसने यू को ढूंढा और कपड़े में बेहोशी की दवा लगाकर उसे बेहोश कर दिया. फिर उसके हाथ से खून निकाल लिया.

महिला को बेहोश कर हाथ से खून निकाल लिया

जब ली महिला के हाथ से खून निकालकर वहां से भागने वाला था. तभी यू का पति घर पहुंच गया. इसके बाद उसने ली पर केतली से प्रहार किया. फिर भी ली वहां से भागने में कामयाब रहा.

होश में आने के बाद यू ने बताया मुझे बिस्तर पर एक किट मिला, जो अस्पतालों में खून निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मुझे अपने बाएं हाथ में भी दर्द महसूस हुआ. वहां सुई का निशान और खून के धब्बे थे.

पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के फोरेंसिक साक्ष्य पहचान केंद्र की फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, ली द्वारा छोड़े गए काले कपड़े पर एनेस्थेटिक्स सेवोफ्लुरेन और आइसोफ्लुरेन के अंश पाए गए.

इस घटना के बाद पड़ोसी भी डरे गए थे

जू नामक एक पड़ोसी ने बताया कि घटना के बाद, क्षेत्र के कई डरे हुए निवासियों ने निगरानी कैमरे लगा लिए. इस घटना के बाद पुलिस ने ली को खोजकर गिरफ्तार कर लिया और फिर अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई.

सुनवाई के दौरान ली ने ऐसा करने के पीछे जो दलील दी, वो चौंकाने वाली और काफी अजीबोगरीब थी. उसने दावा किया कि ऐसा करने से उसका तनाव दूर होता है. उसने सिर्फ अपना स्ट्रेस कम करने के लिए महिला को बेहोश कर उसे हाथ से खून निकाला था.

दूसरों के घर में घुसने से आरोपी को मिलता था सुकून

ली ने कहा कि मुझे दूसरों के घरों में घुसने में बहुत मज़ा आता है. इससे मुझे एक रोमांच मिलता है जो मेरे तनाव को कम करने में मदद करता है. अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, ली पर चोरी, बलात्कार और अवैध प्रवेश के आरोप पहले भी लग चुके हैं. उन्हें निजता के हनन के लिए पहले भी प्रशासनिक हिरासत में भी रखा गया है.

इस साल अगस्त में अदालत ने ली को एक आवास में अवैध घुसपैठ का दोषी पाया. साथ ही महिला के हाथ से जबरन खून निकालने का भी दोषी ठहराया गया. कोर्ट ने ली को दो साल जेल की सजा सुनाई है.

