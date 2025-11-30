चीन की इलेक्ट्रिक कार का कमाल! ट्रैफिक में कार ने पहिए साइड घुमाए और सीधे किनारे चल दी

टेक्नॉलॉजी के मामले में चीन दुनिया को लगातार चौंकाता रहता है. बुलेट ट्रेन से लेकर स्मार्ट सिटी तक, चीन हर साल ऐसी इनोवेशन पेश करता है जो भविष्य जैसी लगती हैं. अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक कार ट्रैफिक में अपने पहिए 90 डिग्री घुमाकर सीधे साइड की ओर चल देती है. देखने में यह बिल्कुल फिल्मी लगता है, लेकिन वीडियो में कार सड़क पर ऐसा करती हुई दिख रही है.

ट्रैफिक में फंसी कार ने अचानक शुरू किया ‘क्रैब वॉक’ मोड

वीडियो की शुरुआत एक लंबे ट्रैफिक जाम से होती है. बीच में एक छोटी कार फंसी होती है, जिसके सामने आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं होती. तभी कार अपने पहिए एकदम साइड में घुमा देती है और धीरे-धीरे लाइन से बाहर निकलने लगती है.

इस साइड मूवमेंट को 'क्रैब वॉकिंग' कहा जाता है, जिसमें कार बिना मोड़े बगल की दिशा में चल सकती है. कुछ ही सेकंड में कार मुख्य लेन छोड़कर साइड में निकल जाती है और ट्रैफिक से आराम से बच जाती है. उसके पीछे खड़ी ऑडी फिर आगे बढ़कर उसकी जगह ले लेती है.

कौन-सी कारों में है यह फ्यूचर वाली टेक्नॉलॉजी?

वीडियो के कैप्शन में लिखा है-देखिए कैसे कारें साइडवे चल सकती हैं… वेलकम टू चाइना’s EV फ्यूचर! पोस्ट में बताया गया है कि चीन की कुछ फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कारें, जैसे-BYD Yangwang U7,Baojun Yep

अपने पहियों को 90 डिग्री घुमाकर चल सकती हैं. इस फीचर से तंग पार्किंग में गाड़ी लगाना आसान हो जाता है और कार 360 डिग्री तक घूम सकती है. शहरों में ड्राइविंग और पार्किंग का झंझट इस टेक्नॉलॉजी से काफी कम हो जाता है.

“काश हमारी सिटीज में भी ऐसा फीचर होता!”

4 अक्टूबर को शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 13 लाख से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं.एक यूजर ने लिखा-ये शायद बाइक लेन या इमरजेंसी लेन लगती है… लेकिन फीचर कमाल का है!दूसरे ने मजाक में कहा-अगर हमारी कारें भी ऐसे पार्क होतीं, तो रोज की पार्किंग की टेंशन खत्म हो जाती.

