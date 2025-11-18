scorecardresearch
 

दुकानदार ने 200 रुपये में खरीदी थी एक प्लेट, जांच कराई तो पता चला लाखों है कीमत

चैरिटी शॉप में मिलने वाली चीजें कभी-कभी लोगों को अमीर बना देती है. इंग्लैंड में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. उसने सिर्फ 200 रुपये चीनी मिट्टी की एक पुरानी प्लेट खरीदी थी. बाद में वह प्लेट लाखों रुपये में बिकी.

चीनी मिट्टी की पुरानी प्लेट और फूलदान की कीमत निकली चौंकाने वाली (Photo - AI Generated)
चीनी मिट्टी की पुरानी प्लेट और फूलदान की कीमत निकली चौंकाने वाली (Photo - AI Generated)

कभी-कभी किसी का कचरा दूसरे के लिए खजाना बन जाता है. कुछ ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ, जिसने मामूली कीमत में एक पुरानी प्लेट खरीदी और जब उसने पुराने आर्टफैक्ट एक्सपर्ट को यह दिखाया तो उसकी असली कीमत जान हैरान रह गया.

ब्रिटेन में एक चैरिटी शॉप (थ्रिफ्ट शॉप) के मालिक ने अपनी दुकान के लिए एक पुरानी प्लेट और फूलदान मामूली कीमत में खरीदी थी. जब उसे अंदाजा हुआ कि उनके द्वारा खरीदे गए दोनों बर्तनों में वाकई कुछ खास है, तो उसने प्राचीन वस्तु विशेषज्ञों के पास इसे भेजा. इसके बाद मूल्यांकन में जो नतीजे एक्सपर्ट ने बताए वो चौंकाने वाले थे.

चैरिटी शॉप के लिए खरीदी थी प्लेट
डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, थ्रिफ्ट शॉप (पुरानी चीजों या डोनेट की गई वस्तुओं के बेचने वाली दुकान) के मालिक ने एक बार्गेन शॉप से ​​नीले और पीले ड्रेगन से सजी एक प्लेट खरीदी थी. संयोग से सर्रे में उन्हें ऐसा ही पुराना फूलदान भी दान में मिला था.

मुफ्त में मिली थी फूलदान
प्लेट की अनुमानित कीमत सिर्फ दो पाउंड थी, जबकि दुकान वालों को फूलदान लगभग £100 लग रही थी. बाद में जब चैरिटी शॉप के मालिक ने दोनों वस्तुओं की जांच कराई तो इनकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा निकली.

एक्सपर्ट ने बताया ऐतिहासिक खजाना
चैरिटी शॉप के मैनेजर ने ब्रिटेन के नीलामीकर्ताओं वूली एंड वालिस के साथ एक प्रोफेशनल इंवेस्टिगेशन बुक किया. उन्होंने एशियाई कला विशेषज्ञ जॉन एक्सफ़ोर्ड से मुलाक़ात की और पता चला कि उनका संदेह सही था. विशेषज्ञ ने उन्हें बताया कि उस बर्तन की कीमत लाखों में है.

निकला 19वीं सदी का आर्टफैक्ट
एक्सफोर्ड ने तुरंत पहचान लिया कि ये वस्तुएं 19वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण चीनी कृतियां हैं, जो दाओगुआंग काल (1821-1850) की हैं. उनकी पहचान उनके छह-अक्षरों के चिह्न से होती थी, जो चीनी शाही संग्रह में भी पाया जाता है.

नीलामी में इतने की लगी अंतिम बोली
नतीजतन, शुरुआत में इस प्लेट की कीमत £1,500-£2,000 आंकी गई थी. अंततः नीलामी में इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा हो गई और यह £7,000 यानी 8 लाख रुपये में बिका. जबकि, उसने सिर्फ 2 पाउंड यानी 200 रुपये से कुछ ज्यादा में इसे खरीदा था.

वहीं अंडाकार फूलदान, जिसमें बादलों, आग की लपटों और लहरों के बीच तीन गतिशील ड्रेगन दिखाए गए थे, लगभग उतना ही आकर्षक था. अनुमान था कि इसकी कीमत £1,500 से £2,500 के बीच होगी, लेकिन प्रतिस्पर्धी बोली में यह £5,080 में बिकी. यानी इसकी कीमत 6.5 लाख रुपये थी.

