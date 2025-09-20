scorecardresearch
 

एक ईमेल ने बदल दिया ऑफिस का माहौल... सीईओ की गलती से मची अफरा-तफरी

जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी के कर्मचारियों को अचानक पता चल जाए कि ऑफिस में बड़ी छंटनी होने वाली है तो क्या होगा? बिल्कुल यही मंजर अमेरिका की एक कंपनी में दिखा. वजह बनी सीईओ की एक छोटी सी गलती, लेकिन उसके बाद ऑफिस का पूरा माहौल हड़कंप में बदल गया.

सी कर्मचारी ने ये मेल सोशल मीडिया पर डाल दिया ( सांकेतिक तस्वीर-AI)
कंपनी के सीईओ की एक गलती ने पूरे दफ्तर का माहौल हिला दिया.दरअसल, उन्होंने एक ऐसा ईमेल पूरे स्टाफ को भेज दिया, जो सिर्फ एचआर और टॉप मैनेजमेंट के लिए था. इस मेल में आने वाले हफ्तों में होने वाली बड़ी छंटनी और विभागीय फेरबदल का पूरा खाका तैयार किया गया था.

ईमेल मिलते ही कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. कुछ ही मिनटों में ये चर्चा ऑफिस से निकलकर बाहर तक पहुंच गई. सीईओ ने दस मिनट बाद अपनी गलती समझी और मैसेज एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

छंटनी का प्लान लीक होते ही दफ्तर में फैली सनसनी

इस लीक मेल में साफ लिखा था कि कंपनी सितंबर के आखिर से बड़े पैमाने पर रिस्ट्रक्चरिंग करने वाली है. कई विभागों में बदलाव तय बताए गए. कहीं सपोर्ट स्टाफ को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात थी, तो कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के कर्मचारियों को दूसरी यूनिट में भेजने का जिक्र था. कुछ टीमों का भविष्य पूरी तरह अधर में लटका नजर आया.

जैसे ही ये मेल लोगों की स्क्रीन पर आया, कर्मचारियों में डर और गुस्सा दोनों फैल गया. कई लोगों को लगा कि उनकी नौकरी पर खतरा है, तो कुछ ने इसे कंपनी की खराब प्लानिंग और कमजोर लीडरशिप का नतीजा बताया.

सीक्रेट मेल बन गया वायरल पोस्ट

यही नहीं, घटना के 13 दिन बाद किसी कर्मचारी ने ये मेल Reddit पर डाल दिया. देखते ही देखते पोस्ट वायरल हो गई, तीन हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आने लगे. लोगों ने सीईओ को लापरवाह बताया और कहा कि अब कंपनी को मजबूरी में छंटनी की पूरी जानकारी पारदर्शिता से देनी पड़ेगी.

CEO Accidentally cc everyone for the planned large layoff call with other executives.
byu/Key-Indication-6085 inLayoffs

हालांकि कंपनी का नाम अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन ऑनलाइन कम्युनिटी में अटकलों का दौर जारी है. इतना जरूर साफ है कि इस ईमेल ने कर्मचारियों का भरोसा हिला दिया है और सितंबर के आखिर में होने वाले बदलाव का खौफ सबको सता रहा है.

