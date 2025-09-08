scorecardresearch
 

ट्रक घुसा, शीशे टूटे और नकाबपोश दौड़े… अमेरिका में फिल्मी अंदाज की लूट, CCTV फुटेज वायरल

अमेरिका के कैलिफोर्निया से ऐसी लूट का मामला सामने आया है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं.ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है. हर कदम सोच-समझकर, पूरी प्लानिंग के साथ बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और कुछ ही मिनटों में लाखों का माल लेकर फरार हो गए. अब इस हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

पुलिस ने इस वारदात को ‘आर्म्ड रॉबरी’ करार दिया (Photo:X/@Chris_Moore4Sup)
अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन होजे से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी स्टोर पर हमला कर दिया. ट्रक की टक्कर से दरवाजा टूटा, शीशे बिखरे और फिर जो हुआ उसने सबको हक्का-बक्का कर दिया. CCTV में कैद यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहा है.

ट्रक की टक्कर से टूटा स्टोर, चीखों के बीच अंदर घुसे लुटेरे

शुक्रवार (5 सितंबर) दोपहर करीब 2 बजे, अचानक एक ट्रक तेजी से पीछे हटता है और सीधे स्टोर की शीशे की दीवार तोड़ देता है. पल भर में पूरा माहौल अफरातफरी में बदल जाता है. दरवाजा टूटते ही नकाबपोश लुटेरे दौड़ते हुए अंदर आते हैं और हथौड़ों से शोकेस तोड़कर गहनों की लूट शुरू कर देते हैं. चीख-पुकार और कांच टूटने की आवाजों से पूरा स्टोर गूंज उठता है.

88 साल का मालिक लुटेरों से भिड़ा, बेरहमी से गिराया गया

फुटेज में साफ दिखता है कि 88 साल का बुजुर्ग मालिक हिम्मत दिखाते हुए एक लुटेरे का रास्ता रोकने की कोशिश करता है. लेकिन बदमाश उसे बेरहमी से धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है. वह शीशे पर गिरते हैं और घायल हो जाते हैं. बताया जा रहा है कि इसी चोट के बाद उन्हें स्ट्रोक भी पड़ा. सोशल मीडिया पर लोग गुस्से से भर गए और एक यूजर ने लिखा कि सोचिए, 88 साल का शख्स अपने स्टोर को बचाने की कोशिश कर रहा है और अपराधी उसे बेरहमी से गिरा देते हैं.

हथियारबंद लुटेरे फरार, पुलिस खाली हाथ

सैन होजे पुलिस ने इस वारदात को आर्म्ड रॉबरी बताया है. पुलिस के अनुसार, लुटेरों में से कम से कम एक के पास हथियार था. लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. आरोपी अब भी फरार हैं.

वायरल वीडियो से छिड़ी बहस

कितना माल चोरी हुआ, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर तीखी बहस छिड़ गई है. लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर 88 साल का बुजुर्ग मालिक भी सुरक्षित नहीं, तो फिर आम जनता का क्या होगा.

