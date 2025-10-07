शख्स को मारने दौड़ रहा सांड एकदम से रुका... वीडियो देख लोग बोले- ये कैसे हुआ, समझ नहीं आया!

इंटरनेट पर हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. इनमें से कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, जिन पर लोगों की नजरें बरबस ठहर जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें एक शख्स ने ऐसा दिमाग लगाया कि उस पर हमला करने आ रहा सांड एक दम से रुक गया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @JannatNasirKhan नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसका कैप्शन है - कुछ समझ नहीं आया क्या है ये?? यह वीडियो किसी सांड के खेल का है. इसमें बाड़ लगे एक मैदान के चारों ओर लोगों की भीड़ खड़ी है.

सांड के आते ही लेट गया शख्स

मैदान के बीच में खूंटे से लगकर एक शख्स खड़ा रहता है. तभी दूसरे किनारे से खतरनाक सांड उसे मारने के लिए दौड़ता है. सांड को अपनी तरफ आता देख शख्स जमीन पर लेट जाता है. यह देख सांड एकदम से उसके पास आकर रुक जाता है. उसे सूंघता है और फिर आगे बढ़ जाता है.

शख्स को लेटा देख रुक गया सांड

जैसे ही शख्स उठने की कोशिश करता है, सांड फिर वापस उसके पास लौट आता है. ये देख फिर से वह आदमी सिर नीचे घुमाकर लेट जाता है. ऐसा करते ही फिर से सांड उसे बिना कुछ नुकसान पहुंचाए आगे चला जाता है. वहीं कई सारे लोग इस घटना का मोबाइल से वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं.

Advertisement

लोग दे रहे अजीब प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक शख्स ने लिखा है - बैल को आंखों के लेवल से नीचे नहीं दिखाई देता है. इसलिए बैल मारने आए दो बैठ या लेट जाना चाहिए. दूसरे ने लिखा है कि सांड कभी मारने आए तो इसी तरह लेट जाएं. क्योंकि सांड ऐसे लेटे हुए व्यक्ति पर हमला नहीं करता है. वहीं एक अन्य ने लिखा है खुद को मरा साबित कर रहा है, ताकि बैल हमला न करे.

---- समाप्त ----