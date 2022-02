Budget 2022 Funny Memes: ये कोई तरीका है 'भीख' मांगने का... बजट पर यूजर्स ने शेयर किए ऐसे मीम

Budget 2022 Funny Memes: निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण खत्‍म किया, इसके बाद मिडिल क्‍लास और बजट 2022 ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था. वहीं बजट भाषण पेश होने के बाद सोशल मीडिया पर कई मीम्‍स वायरल हुए हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स सबसे ज्‍यादा सवाल ....'मिडिल क्‍लास को मिली कम राहत,' 'क्रिप्‍टो करंसी पर 30% टैक्‍स,' और 'इनकम टैक्‍स स्‍लैब में नहीं हुए बदलाव' पर उठा रहे हैं. वहीं कई यूजर्स ने #Budget2022 को लेकर कई ऐसे मीम्‍स शेयर किए हैं जो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं.



कुल मिलाकर टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ. मिडिल क्‍लास को मायूसी मिली है और कॉरपोरेट को राहत मिली है. डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है. इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा. अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वह शख्स देगा. इस तरह की कई घोषणाएं होने के बाद लोगों ने बजट पर कई यूजर्स ने मीम्‍स शेयर (Budget 2022 Viral Memes) किए



