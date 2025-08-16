पायलट ने इस वजह से खुला छोड़ा कॉकपिट का दरवाजा, एयरलाइन कंपनी ने नौकरी से हटाया

ब्रिटिश एयरवेज का एक विमान जैसे ही हीथ्रो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए उड़ा, उसके पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इसके बाद यात्री कॉकपिट में बैठे पायलट को आराम से प्लेन उड़ाते देख सकते थे.

ब्रिटिश एयरवेज के इस पायलट को ट्रान्साटलांटिक यात्रा के दौरान कॉकपिट का दरवाजा कथित तौर पर खुला रखने के कारण विमान से उतार दिया गया. फिर बाद में उसे निलंबित कर दिया गया.

इस वजह से खुला छोड़ दिया था कॉकपिट का दरवाजा

डेली स्टार की रिपोर्ट में सन के हवाले से बताया गया है कि पायलट कथित तौर पर चाहता था कि उसके परिवार के लोग, जो यात्री के रूप में विमान में थे. उसे हीथ्रो से न्यूयॉर्क जेएफके तक उड़ान भरते समय प्लेन उड़ाते देख सकें.

पायलट के इस व्यवहार से अन्य यात्री घबरा गए. इसके बाद केबिन क्रू ने एयरलाइन के समक्ष इस घटना के बारे में चिंता व्यक्त की. पायलट को निलंबित कर हीथ्रो रवाना होने वाली वापसी सेवा रद्द कर दी गई.

कई यात्रियों को लौटने में हुई परेशानी

पीए समाचार एजेंसी के अनुसार फंसे हुए यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, जिनमें से अधिकांश यात्री अपने निर्धारित आगमन समय से चार घंटे के भीतर अपने गंतव्य तक पहुंच गए.

Advertisement

जांच में यह पाया गया कि पायलट के ऐसा करने से सुरक्षा संबंधी कोई खतरा नहीं हुआ. इसके बाद कैप्टन ने अपनी ड्यूटी फिर से शुरू कर दी. ब्रिटिश एयरवेज के एक प्रतिनिधि ने कहा कि सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस तरह के आरोपों की हमेशा पूरी तरह से जांच की जाती है.

9/11 की घटना के बाद कॉकपिट सील रखने का है आदेश

2001 में अमेरिका में 11 सितम्बर के आतंकवादी हमलों के बाद, विमान चालकों को अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कॉकपिट के दरवाजों को सीलबंद और सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है.

नशे में धुत पायलट को भी किया गया था निलंबित

इस सप्ताह की शुरुआत में यह बात सामने आई थी कि ईजीजेट के एक कैप्टन को निलंबित कर दिया गया है, जो कथित तौर पर नशे में धुत होकर और बिना कपड़ों के एक लक्जरी रिसॉर्ट में घूम रहा था.उन्हें लगभग 36 घंटे बाद पश्चिमी अफ्रीका के केप वर्डे से ब्रिटेन में छुट्टियां मनाने आए लोगों को वापस लाना था, लेकिन विमान कंपनी ने उन्हें रोक दिया.

---- समाप्त ----