पूर्व CJI ने राष्ट्रपति भवन में क्यों छोड़ी ऑफिशियल गाड़ी, सामने आई वजह

भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई रिटायर हो गए और आज जब नए CJI के शपथग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो, उन्होंने अपनी ऑफिशियल गाड़ी वहीं छोड़ दी. राष्ट्रपति भवन से शपथ समारोह के बाद गवई दूसरी गाड़ी में वापस लौटा.

जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ ली. इस दौरान पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई भी मौजूद थे. गवई इस समारोह में, उन्हें सीजेआई के तौर पर दी गई ऑफिशियल वाहन से पहुंचे थे.

ऑफिशियल गाड़ी को राष्ट्रपति भवन में छोड़ा

शपथ ग्रहण के बाद पूर्व सीजेआई ने अपनी ऑफिशियल गाड़ी को वहीं छोड़ दिया. वह राष्ट्रपति भवन से दूसरी गाड़ी से वापस लौटे. जस्टिस गवई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह पक्का हो सके कि उनके बाद नए सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ऑफिशियल कार की सुविधा मिल सके.

भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने CJI के लिए तय ऑफिशियल गाड़ी को राष्ट्रपति भवन में ही छोड़ दिया. सीजेआई को विशेष वाहन की सुविधा दी जाती है. चीफ जस्टिस के वाहन, यात्रा और आवास से जुड़े विशेष प्रोटोकॉल हैं.

पूर्व सीजेआई के इस कदम की काफी सराहना हो रही है. क्योंकि नए चीफ जस्टिस के शपथ लेते ही उन्होंने मिलने वाली विशेष सुविधाओं को छोड़ दिया. ताकि, नए सीजेआई उसका इस्तेमाल कर सके.

