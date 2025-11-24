scorecardresearch
 

पूर्व CJI ने राष्ट्रपति भवन में क्यों छोड़ी ऑफिशियल गाड़ी, सामने आई वजह

पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने नए सीजेआई के शपथ ग्रहण के बाद अपने ऑफिशियल गाड़ी को राष्ट्रपति भवन में ही छोड़ दिया. वह दूसरी गाड़ी से वापस लौटे.

चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण के बाद पूर्व सीजेआई ने राष्ट्रपति भवन में छोड़ा ऑफिशियल वाहन (Photo - PTI)
भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई रिटायर हो गए और आज जब नए CJI के शपथग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो, उन्होंने अपनी ऑफिशियल गाड़ी वहीं छोड़ दी. राष्ट्रपति भवन से शपथ समारोह के बाद गवई दूसरी गाड़ी में वापस लौटा. 

जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ ली. इस दौरान पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई भी मौजूद थे. गवई इस समारोह में, उन्हें सीजेआई के तौर पर दी गई ऑफिशियल वाहन से पहुंचे थे. 

ऑफिशियल गाड़ी को राष्ट्रपति भवन में छोड़ा
शपथ ग्रहण के बाद पूर्व सीजेआई ने अपनी ऑफिशियल गाड़ी को वहीं छोड़ दिया. वह राष्ट्रपति भवन से दूसरी गाड़ी से वापस लौटे. जस्टिस गवई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह पक्का हो सके कि उनके बाद नए सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ऑफिशियल कार की सुविधा मिल सके. 

यह भी पढ़ें: वक्फ, SIR, प्रदूषण, तलाक-ए-हसन... 14 महीने में CJI सूर्यकांत के सामने होंगे ये बड़े केस

भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने CJI के लिए तय ऑफिशियल गाड़ी को राष्ट्रपति भवन में ही छोड़ दिया. सीजेआई को विशेष वाहन की सुविधा दी जाती है. चीफ जस्टिस के वाहन, यात्रा और आवास से जुड़े विशेष प्रोटोकॉल हैं. 

यह भी पढ़ें: पौने 3 लाख सैलरी और कई लाख के भत्ते... जानिए कितनी होती है CJI की तनख्वाह

पूर्व सीजेआई के इस कदम की काफी सराहना हो रही है. क्योंकि नए चीफ जस्टिस के शपथ लेते ही उन्होंने मिलने वाली विशेष सुविधाओं को छोड़ दिया. ताकि, नए सीजेआई उसका इस्तेमाल कर सके. 

