ब्लू व्हेल ने समुद्र में गीत गाना कर दिया बंद, क्या ये किसी बड़ी आपदा का संकेत तो नहीं?

ब्लू व्हेल कम्युनिकेट करने के लिए एक संगीत का प्रयोग करते हैं. गाने जैसे इस खास साउंड को ब्लू व्हेल साथी खोजने, रास्ता जानने और अपने समूह से जुड़े रहने के लिए करती हैं. लेकिन कुछ समय से वैज्ञानिकों ने नोटिस किया है कि ब्लू व्हेल ने यह साउंड काफी कम कर दिया है.

कैसे सुनी जाती है ब्लू व्हेल की आवाज

ब्लू व्हेल की आवाज के लिए हाइड्रोफोन नामक माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है. यह माइक्रोफोन गहरे पानी में आवाज को रिकार्ड करने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों के द्वारा समुद्री गतिविधियों को जानने के लिए किया जाता है.

इन कारणों से व्हेल ने गीत गाना किया बंद

डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, जॉन रयान जो कि जैविक समुद्री विज्ञानी हैं उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक को बताया कि 2013 से शुरू होने वाली समुद्री हीट वेव 2016 तक हजारों मील तक फैल गई थी, इस कारण समुद्र का तापमान 4.5°F से अधिक बढ़ गया. इस वजह से क्रिल और एंकावी जो व्हेल के मुख्य भोजन माना जाता है, उनकी संख्या कम हो गई. न्यूजीलैंड में भी वैज्ञानिकों ने 2016 से 2018 के बीच इसी तरह की खामोशी को अनुभव किया है.

वहीं मैरीन मैमल इंस्टीट्यूट के डॉन बार्लो बताते हैं कि जब भोजन के अवसर व्हेल के लिए कम हो जाते हैं तो व्हेल प्रजनन का प्रयास करने लगती हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि पिछले 6 सालों में ब्लू व्हेल के गीतों में लगभग 40 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है.

व्हेल की इन प्रजातियों पर संकट

व्हेल की हंपबैक प्रजाति कठिन परिस्थितियों में बेहतर ढंग से जीवित रहने के लिए जानी जाती है, इसलिए उनकी आवाज में कोई खास कमी नहीं आई है. इसके अलावा ब्लू और फिन व्हेल जो लगभग पूरी तरह से भोजन के लिए क्रिल पर निर्भर करते हैं, उनके गाने पिछले कई सालों की तुलना में कम सुनाई दे रहे हैं.

