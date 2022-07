घर की दीवारों से टपकने लगा खून, फर्श-दरवाजे हर जगह ब्लड! मालिक ने बताई सच्चाई

सोशल मीडिया अक्सर ऐसी चीजें सामने आती हैं, जिनपर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसी ही एक घटना ब्राजील से सामने आई, जहां एक घर की दीवारों से खून रिसने का दावा किया गया. बाकायदा इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया, जिसमें घर की दीवारों और अन्य हिस्सों से खून की धार बहती नजर आई. ये देखकर लोग दहशत में आ गए और घटना को भूत-प्रेत से जोड़कर देखने लगे.

बताया जा रहा है कि एक लड़की के घर पर हुई इस घटना के बाद प्रीस्ट को बुलाकर वहां झाड़-फूंक भी करवाई गई. हालांकि, लड़की ने बाद में इसको अफवाह बताया. उसने एक ब्राजीलियन टीवी को दिए इंटरव्यू में इस घटना के पीछे जो वजह बताई वो काफी नॉर्मल निकली, जिसके बाद लोग रिलैक्स हो पाए.



'डेली स्टार' के मुताबिक, खुद लड़की ने अपने घर में हुई इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था. लेकिन जब उसने देखा कि लोग इस वीडियो को भूत-प्रेत से जोड़ने लगे हैं, तब उसने हकीकत बताने के लिए एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया.

लड़की ने बताई दीवारों से खून रिसने की सच्चाई

इंटरव्यू में लड़की ने कहा कि उसके पिता पैरों के Vascular Problem से ग्रसित हैं. ऐसे में हो सकता है कि ये खून इसी वजह से घर में फैला होगा. लड़की ने कहा की खून दीवारों से बह नहीं रहा था, बल्कि एक जगह पर जमा था. टाइल्स, दीवार के निचले हिस्से आदि जगहों पर. लड़की ने आगे बताया कि वो अपने पिता को डॉक्टर्स से दिखवाएगी ताकि पता चल सके कि उनके पैर से खून क्यों निकल रहा है.

वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनल साइंसेज ऑफ लंदन के निदेशक लुसियानो बुचार्ल्स ने कहा कि उनकी टीम के किसी भी व्यक्ति से अभी तक लड़की के घर आने के लिए संपर्क नहीं किया गया है. अगर संपर्क किया गया तो जांच की जाएगी. हालांकि, इस घटना को लेकर लोगों के विचार तीन हिस्सों बंट गए हैं.

