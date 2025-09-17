थार से सामान देने पहुंचा ब्लिंकिट डिलिवरी बॉय, वायरल हो रहा स्वैग से भरा ये वीडियो

ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय आमतौर पर बाइक या स्कूटर पर आते हैं ताकि ट्रैफ़िक से बचकर कुछ ही मिनटों में आपके दरवाज़े तक डिलिवरी पहुंच जाए. हालांकि, हाल ही में एक डिलीवरी दोपहिया वाहन की बजाय थार गाड़ी में आया, जिससे लोग हैरान रह गए. इंस्टाग्राम पर यूजर ने डिलिवरी बॉय का थार साथ वीडियो शेयर भी किया है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में डिलीवरी एजेंट एक काले रंग की महिंद्रा थार से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो पोस्ट करते हुए शख्स ने लिखा, "थार डिलीवरी, सच में?" फ़ुटेज में डिलीवरी एजेंट ऑर्डर देने के लिए थार से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यह दृश्य आम तौर पर दोपहिया वाहनों से होने वाली डिलीवरी से बिल्कुल अलग है. वीडियो पर लिखा है, "क्या यह सच है? ब्लिंकिट थार के ज़रिए डिलीवरी कर रहा है."

वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "भाई, ये आदमी थार से ब्लिंकिट डिलीवरी करने आया है, सच में भाई देख रहे हो." वीडियो शेयर करने वाले यूज़र के इंस्टाग्राम कैप्शन में कुछ अजीब सवाल उठे. इसमें लिखा था, "ब्लिंकिट, क्या आप अपने डिलीवरी बॉयज़ को सच में इतना पैसा दे रहे हैं? या महिंद्रा थार, जो आजकल आप बहुत सस्ते दामों में दे रहे हैं?" एक अन्य शख्स ने लिखा, "ईएमआई बकाया हो रही होगी."

इस वीडियो को अब तक तीन लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. एक यूज़र ने मज़ाक में कहा, "जब आप ईएमआई नहीं चुका सकते तब थार डिलिवरी करते हैं." किसी और ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, "ब्लिंकिट प्रीमियम वर्ज़न." एक व्यक्ति ने लिखा, "कुछ लोग इसे सिर्फ़ टाइमपास या अनुभव के लिए करते हैं. मैं खुद एक स्कॉर्पियन मालिक से मिला था जो मुझे सामान पहुंचा रहा था."

जब हेलीकॉप्टर से की डिलिवरी

अगर आपको लगता है कि थार की डिलीवरी कुछ ज़्यादा ही थी, तो एक बार फिर सोच लीजिए. मार्च में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक हेलीकॉप्टर एक घर के ऊपर मंडरा रहा था और सामान के पैकेट नीचे उतार रहा था. बड़े, सुरक्षित पार्सल विमान से सावधानीपूर्वक नीचे उतारे जा रहे थे और इमारत की छत पर खड़े लोगों ने उन्हें पकड़ लिया.

