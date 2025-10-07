पहले टिकट नहीं खरीदी, जब टीटीई आया तो दिखाने लगी एटीट्यूड...बिहार की सरकारी टीचर का वीडियो वायरल

यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के रेलवे अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के बीच, बिहार के एक सरकारी शिक्षक का गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार और बिना टिकट यात्रा का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. महिला सिवान से देवरिया के लिए बिना टिकट एसी में चढ़ी थी. इस ट्रेन के टीटी ने मुफ़्त यात्रा करने वाले इस यात्री को पकड़ लिया और अपने फ़ोन पर उस महिला की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जो उससे काफ़ी बहस कर रही थी और जाने से इनकार कर रही थी. यह महिला बिहार के स्कूल में सरकारी टीचर है.

ट्रेन में टीटी ने महिला से कहा, "अपना टिकट दिखाओ या बाहर निकल जाओ." वायरल क्लिप में, टीटी ने पुष्टि की कि जिस महिला से वह भिड़ रहा है, वह बिहार में एक स्कूल मास्टर है और फिर भी ऐसा अनैतिक व्यवहार कर रही है, लेकिन महिला उस व्यक्ति से बहस करती रही और कहा, "तुम मुझे परेशान कर रहे हो." जानकारी के अनुसार, महिला को टीटीई ने दूसरी बार बिना टिकट के सफर करते पकड़ा था.

टीटी ने बिना टिकट यात्रा कर रहे शिक्षक का पर्दाफ़ाश किया

रिकॉर्ड किए गए वीडियो में, महिला शुरुआत में टीटी को अनदेखा करने की कोशिश करती है और अपने फ़ोन में व्यस्त होने का नाटक करती है. टीटी अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, "अगर टिकट है तो दिखाइए ना मैडम." कुछ सेकंड बाद, महिला खड़ी हो गई और टीटी से उसका फ़ोन छीनने की कोशिश की जिससे वह उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसके गैरकानूनी व्यवहार का पर्दाफ़ाश कर रहा था.

टीटी ने बिहार की शिक्षिका को डांटा और चेतावनी दी कि जब वह उसकी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा हो तो फ़ोन को हाथ न लगाए. गलती करने के बावजूद, महिला ने टीटी से कहा, "एक महिला को परेशान कर रहे हैं आप और नहीं जाएंगे तो क्या कर लेंगे?" लेकिन टीटी शांत रहा और आखिरकार महिला को ट्रेन से उतार दिया.

एक यूज़र ने इस वायरल वीडियो पर कहा, "वह ख़ुद मुफ़्त में सफ़र कर रही हैं और शायद पूरा दिन दूसरों को ज्ञान देने में बिताती हैं." एक अन्य यूजर ने वीडियो पर लखा , "इस तरह के वीडियो देखकर, संबंधित विभागों को सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित सामाजिक आचरण, नियमों और ज़िम्मेदारियों के उल्लंघन का संज्ञान लेना चाहिए."

