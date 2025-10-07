scorecardresearch
 

Feedback

पहले टिकट नहीं खरीदी, जब टीटीई आया तो दिखाने लगी एटीट्यूड...बिहार की सरकारी टीचर का वीडियो वायरल

बिना टिकट यात्रा कर रही महिला टीचर टीटीई से उलझी टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रांची से गोरखपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला टीचर एसी में बिना टिकट यात्रा कर रही थी.

Advertisement
X
TTE ने महिला को दूसरी बार ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा है. (Photo: ITG)
TTE ने महिला को दूसरी बार ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा है. (Photo: ITG)

यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के रेलवे अधिकारियों के निरंतर प्रयासों के बीच, बिहार के एक सरकारी शिक्षक का गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार और बिना टिकट यात्रा का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. महिला सिवान से देवरिया के लिए बिना टिकट एसी में चढ़ी थी. इस ट्रेन के टीटी ने मुफ़्त यात्रा करने वाले इस यात्री को पकड़ लिया और अपने फ़ोन पर उस महिला की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जो उससे काफ़ी बहस कर रही थी और जाने से इनकार कर रही थी. यह महिला बिहार के स्कूल में सरकारी टीचर है. 

ट्रेन में टीटी ने महिला से कहा, "अपना टिकट दिखाओ या बाहर निकल जाओ." वायरल क्लिप में, टीटी ने पुष्टि की कि जिस महिला से वह भिड़ रहा है, वह बिहार में एक स्कूल मास्टर है और फिर भी ऐसा अनैतिक व्यवहार कर रही है, लेकिन महिला उस व्यक्ति से बहस करती रही और कहा, "तुम मुझे परेशान कर रहे हो." जानकारी के अनुसार, महिला को टीटीई ने दूसरी बार बिना टिकट के सफर करते पकड़ा था.

टीटी ने बिना टिकट यात्रा कर रहे शिक्षक का पर्दाफ़ाश किया

सम्बंधित ख़बरें

Doomse day fish
क्या आने वाली है प्रलय! समुद्र से मिली वो मछली, जिसे बेहद अशुभ माना जाता है 
can-gaza-be-rebuilt-how-long-to-restore-the-destroyed-city
क्या अपनी राख से फिर खड़ा होगा गाजा? आसान नहीं होगा तबाह शहर को चमकाना 
Woman sits on hospital bed with tape over her eyes
चाय पीते ही महिला को हो गई ये अजीब बीमारी, टेप लगाकर बंद करनी पड़ती है आंख! 
odisha-woman-dragged-by-crocodile-while-bathing-in-river
कपड़े धोने गई महिला को नदी से खींच ले गया मगरमच्छ, कैमरे में कैद हुई घटना 
महिला का आरोप है कि ऑटो वाले ने उसे लोकेशन पर छोड़ने से मना किया. (Photo: Instagram\@a_mi__ee)
Video: गुस्से में ऑटो वाले ने मारी टक्कर...UBER राइड बुक कर पछताई महिला 

रिकॉर्ड किए गए वीडियो में, महिला शुरुआत में टीटी को अनदेखा करने की कोशिश करती है और अपने फ़ोन में व्यस्त होने का नाटक करती है. टीटी अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, "अगर टिकट है तो दिखाइए ना मैडम." कुछ सेकंड बाद, महिला खड़ी हो गई और टीटी से उसका फ़ोन छीनने की कोशिश की जिससे वह उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसके गैरकानूनी व्यवहार का पर्दाफ़ाश कर रहा था.

Advertisement

टीटी ने बिहार की शिक्षिका को डांटा और चेतावनी दी कि जब वह उसकी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा हो तो फ़ोन को हाथ न लगाए. गलती करने के बावजूद, महिला ने टीटी से कहा, "एक महिला को परेशान कर रहे हैं आप और नहीं जाएंगे तो क्या कर लेंगे?" लेकिन टीटी शांत रहा और आखिरकार महिला को ट्रेन से उतार दिया.

एक यूज़र ने इस वायरल वीडियो पर कहा, "वह ख़ुद मुफ़्त में सफ़र कर रही हैं और शायद पूरा दिन दूसरों को ज्ञान देने में बिताती हैं." एक अन्य यूजर ने वीडियो पर लखा , "इस तरह के वीडियो देखकर, संबंधित विभागों को सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित सामाजिक आचरण, नियमों और ज़िम्मेदारियों के उल्लंघन का  संज्ञान लेना चाहिए."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement