'भैया मत करो...', रैपिडो चालक ने बाइक पर की ऐसी हरकत, कांपने लगी महिला

बेंगलुरु में एक महिला रैपिडो चालक की हरकत से इतना ज्यादा परेशान हो गई कि वह डर से कांपने लगी. उसने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

बाइक पर महिला यात्री को रैपिडो चालक गलत तरीके से छू रहा था (Photo - Instagram/@s4dhnaa)
बेंगलुरु की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि रैपिडो चालक ने  उसे अनुचित तरीके से छुआ. यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. इसमें महिला ने रैपिडो चालक की हरकत को रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाया है. 

इंस्टाग्राम पर बेंगलुरु की एक महिला ने रैपिडो चालक की एक घिनौनी हरकत का वीडियो बनाकर उसे एक्सपोज किया है. महिला ने बताया कि इस दौरान वह इतना डर गई थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा. वीडियो के साथ महिला ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है. 

पीजी लौटते समय महिला ने बुक की थी राइड  
महिला ने लिखा है कि आज, 06.11.2025 को, बेंगलुरु (कर्नाटक) में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था. चर्च स्ट्रीट से रैपिडो राइड से अपने PG लौटते समय, कैप्टन ने राइडिंग करते समय मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की. यह इतनी अचानक हुआ कि मैं समझ भी नहीं पाई, रिकॉर्ड करना तो दूर की बात है.

बाइक चालक पैर छूने की कोशिश कर रहा था
जब उसने दोबारा ऐसा किया, तो मैंने उससे कहा - भैया, क्या कर रहे हो, मत करो, लेकिन वह नहीं रुका. मैं बहुत डर गई थी - मैं उससे बाइक रोकने के लिए नहीं कह पाई क्योंकि मैं इस जगह पर नई थी और मुझे नहीं पता था कि मैं कहां हूं. जब तक हम अपनी मंजिल पर पहुंची, तो मैं कांप रही थी और रो रही थी.

सोशल मीडिया ग्रैब

पास में खड़े एक भले आदमी ने देखा और पूछा कि क्या हुआ. जब मैंने उसे बताया, तो उसने कैप्टन से बात की. कैप्टन ने माफी मांगी और कहा कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा - लेकिन जब वह जा रहा था, तो उसने मेरी तरफ इस तरह से उंगली दिखाई जिससे मुझे और भी ज़्यादा असुरक्षित महसूस हुआ.

मैं यह इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि किसी भी महिला को ऐसी चीज से नहीं गुजरना चाहिए - न कैब में, न बाइक पर, न कहीं भी. यह पहली बार नहीं है जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है. लेकिन आज मैं चुप नहीं रह पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस हुआ.कृपया सतर्क रहें, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें, और चुप न रहें.

पुलिस ने शुरू कर दी है जांच
इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों का ऑनलाइन गुस्सा सामने आ रहा है. इसके साथ ही बेंगलुरु में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बेंगलुरु सिटी पुलिस ने जांच शुरू करने के लिए उनसे घटना का विवरण, स्थान और संपर्क जानकारी साझा करने को कहा.

रैपिडो ने भी जांच करने की बात कही
रैपिडो ने भी इस मामले पर ध्यान दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने कहा है कि आपकी हालिया यात्रा के दौरान कैप्टन के अनुचित व्यवहार के बारे में जानकर हमें चिंता हुई है. आपकी सुरक्षा और आराम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. कृपया हमें मामले की विस्तार से जांच करने के लिए कुछ समय दें.

---- समाप्त ----
