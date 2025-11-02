हेलमेट की जगह सिर पर पहन ली कढ़ाही, बेंगलुरु की ट्रैफिक में दिखा ये नजारा, Video

बेंगलुरु से एक अजीबो-गरीब वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है. वीडियो में दिखता है कि ट्रैफिक जाम के बीच एक बाइक सवार अपने साथी को पीछे बैठाकर चला रहा है, और पीछे बैठा व्यक्ति सिर पर हेलमेट की जगह एक बड़ी कढ़ाही रखे हुए है. यह नजारा बेंगलुरु के रूपेना अग्रहरा इलाके का बताया जा रहा है. यह क्लिप सबसे पहले Karnataka Portfolio ने X पर पोस्ट की थी, जो बाद में अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई.
वीडियो, जिसे पीछे से आ रही एक गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने कैमरे में कैद किया था, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें साफ दिखता है कि शख्स के सिर पर कढ़ाही रखी हुई है.
दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी ने हेलमेट की जगह अजीबो-गरीब चीज पहनकर सुर्खियां बटोरी हों. इससे पहले भी कई मजेदार वीडियो वायरल हो चुके हैं.किसी ने सिर पर बाल्टी रख ली, तो किसी ने क्रिकेट का हेलमेट पहनकर बाइक चलाना शुरू कर दिया.
ऐसे वीडियो भले ही लोगों को हंसा दें, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस तरह के ‘जुगाड़ू हेलमेट’ जानलेवा साबित हो सकते हैं और चालान कटने से भी नहीं बचा सकते.
देखें वायरल वीडियो
'जब जिंदगी आपको चालान दे, तो कढ़ाही निकाल लो'
Karnataka Portfolio ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पीक बेंगलुरु मोमेंट. साथ ही मजाकिया अंदाज में लिखा गया कि फ्राइंग पैन ऑमलेट पलट सकता है, लेकिन खोपड़ी नहीं बचा सकता. पोस्ट में सवारों से सही सुरक्षा उपकरण पहनने की अपील की गई और चेताया गया कि हेलमेट वायरल रील का प्रॉप नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने वाला कवच है.
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं बंटी हुई थीं. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि जब जिंदगी आपको चालान दे, तो कढ़ाही निकाल लो. वहीं कई लोगों ने आलोचना करते हुए कहा कि लोग बाल बिगड़ने या हेलमेट खरीदने के खर्च से ज्यादा सिर की चोट से नहीं डरते. एक यूजर ने यह भी लिखा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाले हेलमेट और रोड सेफ्टी हेलमेट अलग होते हैं, लेकिन अक्सर लोग इस फर्क को नजरअंदाज कर देते हैं.