सिर्फ 5 मिनट की पार्किंग पर शुरू हुई बहस, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ड्राइवर को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल

यह वीडियो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से शेयर किया जा रहा है, उसमें वर्दी पहने एक पुलिसकर्मी को ड्राइवर से बहस करते हुए देखा जा सकता है, जबकि ड्राइवर खुद को शांत रखने की कोशिश करता नजर आता है.

यह पूरी घटना एक राहगीर के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई (Photos: Karnataka Portfolio/X)
बेंगलुरु से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क पर एक टैक्सी ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है. यह पूरी घटना एक राहगीर के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद यह मामला शहर भर में चर्चा का विषय बन गया है.

घटना आरटी नगर फ्लाईओवर के पास स्थित शेल पेट्रोल स्टेशन के नजदीक हुई बताई जा रही है. वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी कुछ मिनटों के लिए पार्क की थी, तभी वहां एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पहुंचा और उस पर चिल्लाने लगा.

देखते ही देखते बात बढ़ गई और पुलिसकर्मी ने कथित रूप से ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया. वीडियो में साफ दिखता है कि पुलिसकर्मी ड्राइवर पर गुस्से में चिल्ला रहा है, जबकि ड्राइवर खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा है.

'सिर्फ पांच मिनट के लिए गाड़ी पार्क की थी'

पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि ड्राइवर ने अपनी गाड़ी केवल पांच मिनट के लिए पार्क की थी. इसी दौरान पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और उसे डांटने लगा. जब ड्राइवर ने अपनी बात समझाने की कोशिश की, तो पुलिसकर्मी ने सार्वजनिक रूप से उसे थप्पड़ मार दिया.घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है.

देखें वायरल वीडियो

 

पुलिस ने लिया एक्शन

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, बेंगलुरु सिटी पुलिस ने इस पर प्रतिक्रिया दी. पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पोस्ट को टैग किया और आरटी नगर ट्रैफिक पुलिस तथा डीसीपी ट्रैफिक नॉर्थ को जांच के आदेश दिए.

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

यह वीडियो प्लेटफॉर्म X पर लगातार शेयर किया जा रहा है. यूजर्स ने पुलिसकर्मी के व्यवहार पर नाराजगी जताई है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोगों को पुलिस की वर्दी पहनने का हक नहीं.वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए लिखा कि अब घर से निकलने से पहले भगवान से यही प्रार्थना करनी पड़ती है कि ट्रैफिक पुलिस न रोक ले.इस घटना ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों के व्यवहार और सड़क पर आम लोगों के साथ उनके रवैये को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

