सनरूफ से 5 सेकेंड तक सिर बाहर निकालते ही हुआ हादसा, बच्चे का वीडियो देख दहल गए लोग

बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां एक बच्चा चलती कार की सनरूफ से बाहर झांक रहा था कि अचानक उसका सिर ऊपर लगे लोहे के गेट से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा बुरी तरह घायल हो गया.

यह घटना रविवार दोपहर लगभग 1 बजे विद्यारण्यपुरा इलाके में हुई. वीडियो में साफ दिखता है कि कार सनरूफ से खड़ा बच्चा मजे ले रहा था, तभी गाड़ी एक बड़े आयरन गेट के नीचे से गुजरी और पल भर में हादसा हो गया.

इस घटना के बाद अधिकारियों ने माता-पिता से अपील की है कि बच्चे को हमेशा सीट पर बैठाएं और बेल्ट से सुरक्षित करें. उन्होंने कहा कि 'सनरूफ' से बच्चों को बाहर खड़ा करना जानलेवा साबित हो सकता है.

देखें वायरल वीडियो

Next time when you leave your kids popping their heads out, think once again! pic.twitter.com/aiuHQ62XN1 — ThirdEye (@3rdEyeDude) September 7, 2025

'भारतीय मार्केट में सनरूफ खतरनाक फीचर है'

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी.एक यूजर ने लिखा कि भारत में पैरेंट्स सिर्फ मजे के लिए बच्चों को सनरूफ से खड़ा कर देते हैं. यह बेहद खतरनाक है, और कई हादसे पहले भी हो चुके हैं.दूसरे ने कहा कि सनरूफ भारतीय मार्केट के लिए सबसे बेकार और खतरनाक फीचर है.एक और यूजर ने लिखा कि मैं कई बार ड्राइवरों को रोकर कह चुका हूं कि बच्चों को सनरूफ से सिर बाहर न निकालने दें. उम्मीद है यह वीडियो कुछ लोगों की आंखें खोलेगा.

गलती किसकी थी?

हालांकि बहस इस बात पर भी छिड़ी कि इसमें गलती बच्चे से ज्यादा गाड़ी चलाने वाले की थी. लोगों का कहना है कि जब ड्राइवर को सामने लोहे का गेट दिख रहा था, तो उसे गाड़ी रोक देनी चाहिए थी. कार के बैक मिरर से साफ दिख रहा होगा कि बच्चा सनरूफ से बाहर खड़ा है. वहीं कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि ड्राइवर को ऊंचाई का अंदाजा नहीं रहा और बच्चा अचानक सनरूफ पर खड़ा हो गया. कई लोगों ने यह भी कहा कि सनरूफ भारतीय कारों के लिए नहीं है, बल्कि यह फीचर यूरोपीय देशों के लिए उपयुक्त है जहां आबोहवा साफ रहती है. भारत जैसे प्रदूषण भरे माहौल में सनरूफ का कोई खास काम नहीं.

बहस छेड़ रहा है वीडियो

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि आखिर भारतीय सड़कों पर सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है. पैरेंट्स को अब ज्यादा सतर्क रहने और बच्चों को ऐसे खतरनाक 'फन' से दूर रखने की सलाह दी जा रही है.

