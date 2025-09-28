scorecardresearch
 

बेंगलुरु के ऑटो ड्राइवर ने अपने डॉगी की याद सजाई ऑटो में, कहानी हुई वायरल

कुत्ता इंसान का सबसे वफादार साथी माना जाता है. इंसान और कुत्ते का रिश्ता इतना गहरा होता है कि उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट इस रिश्ते की मिसाल पेश कर रही है.

बेंगलुरु ऑटो ड्राइवर ने गाड़ी पर लगाया अपने दिवंगत कुत्ते का फोटो (Photo: Reddit 'IndianPets')
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है जिसने लोगों के दिलों को गहराई तक छू लिया है. बेंगलुरु का यह किस्सा है, जहां एक ऑटो ड्राइवर अपनी गाड़ी में हमेशा अपने पालतू कुत्ते की तस्वीर लगाए रखता है. यह वही कुत्ता था जो सिर्फ चार महीने का था और एक महीने पहले ही इस दुनिया से चला गया था.

ड्राइवर ने अपनी ऑटो के कोने में उसकी तस्वीर सजाकर उसकी यादों को जिंदा रखा है. इस भावुक गेस्चर को देखकर एक यात्री ने पूरी कहानी रेडिट पर शेयर की.यात्री ने लिखा कि वह अपने समर इंटर्नशिप के दौरान बेंगलुरु में था. उसने एक ऑटो बुक किया और देखा कि ड्राइवर सड़क के आवारा कुत्तों को बिस्कुट खिला रहा था.थोड़ी देर बाद उसकी नजर ऑटो में लगी उस छोटे से फोटो पर गई, जिसमें ड्राइवर का प्यारा पालतू कुत्ता था.

सवारी पूरी होने के बाद उस यात्री ने ड्राइवर को 100 रुपये अतिरिक्त दिए ताकि वह और कुत्तों के लिए बिस्कुट खरीद सके. ड्राइवर ने पहले इनकार किया, लेकिन जब यात्री ने कहा कि यह पैसे उसके लिए नहीं, बल्कि उन प्यारे कुत्तों के लिए हैं जिन्हें वह रोज खिलाता है, तब जाकर उसने पैसे ले लिए.

देखें पोस्ट

इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर ढेरों भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बटोरीं. एक यूजर ने लिखा कि कृपया मुझे इस व्यक्ति की जानकारी दें. मैं जब भी बेंगलुरु आऊंगा, सिर्फ इसी ड्राइवर का ऑटो इस्तेमाल करूंगा. ऐसे लोग सच्चे खजाने हैं.

एक अन्य ने कहा कि आज इंटरनेट पर यह सबसे प्यारी चीज देखी. वहीं कई लोगों ने लिखा कि इस पोस्ट ने उनका दिन खास बना दिया और उन्हें अपने डॉगी के लिए भी ऐसा ही करने की प्रेरणा मिली.

 

