अब इसे बंद नहीं किया जा सकता... बाबा वेंगा की ये कौन-सी भविष्यवाणी है, जो अगस्त में होगी सच?

Baba Vanga August 2025 Predictions: बुल्गारिया की बाबा वेंगा अपनी रहस्यमयी भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती हैं. उन्हें ‘बाल्कन की नॉस्त्रेडेमस’ भी कहा जाता है. उनकी मृत्यु साल 1996 में हो गई थी, लेकिन उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां समय-समय पर चर्चा में रहती हैं. उनके द्वारा की गई एक और भविष्यवाणी पर चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें उन्होंने "डबल फायर" की बात की थी.

बाबा वेंगा की 'डबल फायर' भविष्यवाणी क्या है?

लिथुआनियाई न्यूज़ वेबसाइट Made in Vilnius के अनुसार, बाबा वेंगा ने अगस्त में 2025 के लिए कहा था कि इस दौरान Double Fire होगा. एक आकाश से और एक धरती से. इसका मतलब क्या है, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसका मतलब जंगलों की आग से है. कुछ लोग कह रहे हैं कि घने जंगलों में आग लग सकती है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है. यह भी कहा जा रहा है कि कोई उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकता है.

एक और रहस्यमयी भविष्यवाणी – "अनचाहा ज्ञान"

बाबा वेंगी की एक और भविष्यवाणी में यह भी कहा गया कि, 'humanity would come close to knowledge it did not want to have in August.” इसता मतलब है कि मानवता अगस्त में उस ज्ञान के करीब पहुंचेगी, जिसे वह "जानना नहीं चाहती थीं." इसके अलावा यह चेतावनी भी दी गई थी कि जो एक बार खुल चुका है, उसे दोबारा बंद नहीं किया जा सकता. यह बातें किस बारे में और किस चीज से जुड़ी हुई हैं, यह स्पष्ट नहीं है. हालांकि, लोगों का मानना है कि यह बायोटेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी हो सकती है.

Advertisement

Aliens के साथ संपर्क की भविष्यवाणी

बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी कहती है कि "जो हाथ एक हो गया है वह दो टुकड़ों में टूट जाएगा, और हर एक अपने-अपने रास्ते पर चलेगा." कुछ लोग इस वाक्यांश को नाटो या यूरोपीय संघ जैसे संघों में राजनीतिक तनाव का संकेत मानते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ सदस्य विभाजन या वापसी कर सकते हैं. कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यह यूरोपीय संघ के पश्चिमी और पूर्वी ब्लॉकों के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक हो सकता है. दूसरी ओर, उन्होंने 2025 में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संभावना, यूरोप में जनसंख्या में गिरावट और एलियंस के साथ संभावित संपर्क की भी भविष्यवाणी की थी.

---- समाप्त ----