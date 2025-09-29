'पहले सिंदूर, और अब 'तिलक'…' सोशल मीडिया के ये पोस्ट देख किलस रहे होंगे पाकिस्तानी!

एशिया कप 2025 के फाइनल में फिर वही कहानी दोहराई गई. पाकिस्तान एक बार फिर भारत से हार गया. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट से जीत दर्ज कर एशिया कप अपने नाम किया. इस जीत के असली हीरो तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने सही समय पर धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारत की जीत की कहानी लिखी.

तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाए, वह भी सिर्फ 53 गेंदों में.उनकी पारी का खास पल 20वें ओवर में हारिस रऊफ पर लगाया गया छक्का था, जिसने मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया.

तिलक वर्मा के साथ शिवम दुबे ने भी शानदार बल्लेबाजी की और टीम को मजबूत स्थिति में रखा. दोनों ने सिर्फ 40 गेंदों में 60 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.इस शानदार प्रदर्शन के लिए तिलक वर्मा को ‘मैन ऑफ द मैच’ का खिताब मिला. सोशल मीडिया पर भी क्रिकेट फैंस ने उनके नाम के साथ कई मीम्स और पोस्ट वायरल किए.

इस बीच तिलक वर्मा का एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी वायरल हुआ, जिसे उनकी पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर किए गए हरकतों और दावों का जवाब माना जा रहा है. इसमें उन्होंने क्रिकेट मैदान में जश्न मनाते हुए अपनी तस्वीर शेयर की.

सोशल मीडिया पर उनके नाम कई मीम्स भी देखने को मिले..देखें पोस्ट

सोशल मीडिया पर फैंस की बाइट भी वायरल हो रही है. जिसमें उसने इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा और उसका जिक्र करते हुए बोला-पहले हमने सिंदूर लगाया था और अब हमने तिलक लगाया है..

तिलक का रिकॉर्ड बरकरार

तिलक वर्मा ने टूर्नामेंट में सात मैच खेले और इनमें उन्होंने 71 की औसत से 213 रन बनाए. उनके नाम केवल एक ही अर्धशतक रहा, लेकिन हर मैच में उनके रन बेहद अहम साबित हुए.

इसके साथ ही उन्होंने अपने चेज का खास रिकॉर्ड भी कायम रखा है. तिलक जब भी भारत के लिए चेज करते हुए नाबाद रहे हैं, भारत ने वह मैच जीत लिया है. एशिया कप फाइनल में भी ऐसा ही हुआ.

टी20 में चेज करते हुए उन्होंने अब तक 11 पारियां खेली हैं. इसमें उन्होंने 92.50 की औसत से 370 रन बनाए और तीन अर्धशतक लगाए.

