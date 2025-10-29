scorecardresearch
 

Feedback

रेस्टोरेंट में कपल ने पहले बनाए संबंध, फिर चुरा ले गए कैश और शराब, CCTV ने उगला सच

अमेरिका के एक रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में ऐसी घटना कैद हो गई, जिसे देखकर वहां के स्टाफ के होश उड़ गए. सीसीटीवी फुटेज में एक कपल रेस्टोरेंट बंद होने के बाद अंदर घुसा, फिर फिजिकल रिलेशन बनाए. इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया.

Advertisement
X
रेस्टोरेंट में चोरी करने पहुंचा कपल, करने लगा रोमांस (Photo - AI Generated)
रेस्टोरेंट में चोरी करने पहुंचा कपल, करने लगा रोमांस (Photo - AI Generated)

एक रेस्टोरेंट में चोरी करने के लिए घुसे कपल, वहां फूलों की सजावट देख इतने रोमांटिक हो गए कि चोरी से पहले प्यार में डूब गए. उन्होंने पहले संबंध बनाए , फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया. इस घटना का खुलासा रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे से हुआ.  

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के एरिजोना स्थित एक रेस्टोरेंट में ये घटना हुई है. रेस्टोरेंट की मालकिन लेक्सी कैलिस्कन ने इंस्टाग्राम पर सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया है. 

रेस्टोरेंट में सेंधमारी कर घुसे थे कपल
गुलाब थीम वाले रेस्टोरेंट में सेंधमारी के बाद प्रेमी जोड़े को अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में संबंध बनाते हुए देखा गया. इसके बाद दोनों ने रेस्टोरेंट में रखी शराब की बोतल और कैश पर हाथ साफ किया. 

सम्बंधित ख़बरें

wandering spider
केले के गुच्छे में मिला ये जहरीला कीड़ा... काट ले तो तुरंत हो जाती है मौत  
इस पोस्ट पर लोगों ने कर्मचारी की ईमानदारी और बॉस के सपोर्टिव रवैये की खूब तारीफ की, इसे ऑफिस कल्चर में सकारात्मक बदलाव बताया. ( Photo: AI Generated)
ब्रेकअप हो गया है सर ब्रेक चाहिए....ई-मेल देखते ही बॉस ने दी इतने दिन की छुट्टी  
Mercedes car stuck in sea Surat
स्टंट के चक्कर में समुद्र में मर्सिडीज ले गया शख्स, फिर क्रेन से खिंचवानी पड़ी 
बाइक पर भाग रहे आरोपी को पुलिस अधिकारी के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है. (Photo: Fox News)
VIDEO: 250 की स्पीड से बाइक पर भाग रहा था शख्स, सामने से आ गई कार और... 
manny singh
दुकान में जॉब, कैब चलाई... अब अमेरिका में इस इंडियन का है करोड़ों का बिजनेस  

रिलेशन बनाने के बाद शुरू की चोरी
कैमरे में साफ देखा जा सकता था कि अंदर घुसे युवक ने एक बैग काउंटर के नीचे से उठाया. उसमें 450 डॉलर कैश थे. फिर एक आईफोन 5 और बकार्डी की एक बोतल लेकर भाग गए.

रेस्टोरेंट की मालकिन लेक्सी कैलिस्कन ने उस पुरुष और महिला को "आधुनिक युग का बोनी और क्लाइड" करार दिया. सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए उन्होंने मजाक में लिखा कि चोरों ने हमारे गुलाबों को खराब कर दिया. 

Advertisement

रेस्टोरेंट की मालकिन ने शेयर किया घटना का वीडियो
लेक्सी ने रेस्टोरेंट के इंस्टाग्राम पेज पर तोड़फोड़ की फुटेज साझा की. इसमें कपल को रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हुए दिखाया गया. अंदर आते ही दोनों गाना गा रहे थे -  "डोंट गो ब्रेकिंग माई हार्ट".

उन्होंने लिखा कि ये दो प्रेमी जोड़े आज सुबह स्कॉट्सडेल स्थित हमारे रेस्टोरेंट में घुस आए. क्या कोई उन्हें पहचानता है? उन्होंने आगे लिखा - खाना इतना बढ़िया है कि वे सुबह 4 बजे आ जाते हैं.

सुबह 3.50 बजे दिया चोरी को अंजाम
उन्होंने बताया कि अमेरिका के एरिजोना राज्य के स्कॉट्सडेल स्थित मोन चेरी रेस्टोरेंट में शनिवार सुबह करीब 3.50 बजे दो चोर घुस आए. चोरी करने के लिए अंदर घुसने के दौरान दो दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया. 

गुलाब के फूलों में खो गए थे कपल 
सीसीटीवी फुटेज में दोनों को रेस्टोरेंट के अंदर गुलाब के फूलों से सजी बैठने की जगह के पास रिलेशन बनाते देखा गया. रेस्टोरेट के स्टाफ जब सुबह काम पर आए तो अंदर तोड़फोड़ किया हुआ मिला. जब उनलोगों ने सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखी तो इस मामले का खुलासा हुआ. 

लेक्सी ने स्थानीय मीडिया को बताया  कि  चोरी करने पहुंचे कपल यहां की मनमोहक वातवरण में लगता है खो गए थे. मेरा मतलब है कि यहां हर जगह गुलाब हैं. शायद यह थोड़ा रोमांटिक था. इसलिए चोरी से पहले दोनों ने रोमांस करने का फैसला किया. 

Advertisement

लेक्सी ने कहा कि मैं तो यह जानकर दंग रह गई कि वह एक पुरुष और एक महिला थे. लेक्सी ने कहा कि यह रेस्टोरेंट  तस्वीरें लेने के लिए एक खूबसूरत जगह है. उन्होंने मेरे दो दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया. उन्होंने एक रजिस्टर भी फाड़ दिया. 

रिलेशन बनाने के दौरान चोरों ने उतार दिए मास्क
लेक्सी ने बताया कि दोनों को पहले मास्क पहने देखा गया. फिर उन्होंने रिलेशन बनाने के दौरान उसे उतार दिया. इससे जांचकर्ताओं को उनके चेहरे की स्पष्ट तस्वीरें मिल गईं. अधिकारियों ने अभी तक संदिग्धों की पहचान नहीं की है. स्थानीय पुलिस का कहना है कि वे अभी भी घटना की जांच कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement