रेस्टोरेंट में कपल ने पहले बनाए संबंध, फिर चुरा ले गए कैश और शराब, CCTV ने उगला सच

एक रेस्टोरेंट में चोरी करने के लिए घुसे कपल, वहां फूलों की सजावट देख इतने रोमांटिक हो गए कि चोरी से पहले प्यार में डूब गए. उन्होंने पहले संबंध बनाए , फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया. इस घटना का खुलासा रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे से हुआ.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के एरिजोना स्थित एक रेस्टोरेंट में ये घटना हुई है. रेस्टोरेंट की मालकिन लेक्सी कैलिस्कन ने इंस्टाग्राम पर सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया है.

रेस्टोरेंट में सेंधमारी कर घुसे थे कपल

गुलाब थीम वाले रेस्टोरेंट में सेंधमारी के बाद प्रेमी जोड़े को अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में संबंध बनाते हुए देखा गया. इसके बाद दोनों ने रेस्टोरेंट में रखी शराब की बोतल और कैश पर हाथ साफ किया.

रिलेशन बनाने के बाद शुरू की चोरी

कैमरे में साफ देखा जा सकता था कि अंदर घुसे युवक ने एक बैग काउंटर के नीचे से उठाया. उसमें 450 डॉलर कैश थे. फिर एक आईफोन 5 और बकार्डी की एक बोतल लेकर भाग गए.

रेस्टोरेंट की मालकिन लेक्सी कैलिस्कन ने उस पुरुष और महिला को "आधुनिक युग का बोनी और क्लाइड" करार दिया. सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए उन्होंने मजाक में लिखा कि चोरों ने हमारे गुलाबों को खराब कर दिया.

रेस्टोरेंट की मालकिन ने शेयर किया घटना का वीडियो

लेक्सी ने रेस्टोरेंट के इंस्टाग्राम पेज पर तोड़फोड़ की फुटेज साझा की. इसमें कपल को रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हुए दिखाया गया. अंदर आते ही दोनों गाना गा रहे थे - "डोंट गो ब्रेकिंग माई हार्ट".

उन्होंने लिखा कि ये दो प्रेमी जोड़े आज सुबह स्कॉट्सडेल स्थित हमारे रेस्टोरेंट में घुस आए. क्या कोई उन्हें पहचानता है? उन्होंने आगे लिखा - खाना इतना बढ़िया है कि वे सुबह 4 बजे आ जाते हैं.

सुबह 3.50 बजे दिया चोरी को अंजाम

उन्होंने बताया कि अमेरिका के एरिजोना राज्य के स्कॉट्सडेल स्थित मोन चेरी रेस्टोरेंट में शनिवार सुबह करीब 3.50 बजे दो चोर घुस आए. चोरी करने के लिए अंदर घुसने के दौरान दो दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया.

गुलाब के फूलों में खो गए थे कपल

सीसीटीवी फुटेज में दोनों को रेस्टोरेंट के अंदर गुलाब के फूलों से सजी बैठने की जगह के पास रिलेशन बनाते देखा गया. रेस्टोरेट के स्टाफ जब सुबह काम पर आए तो अंदर तोड़फोड़ किया हुआ मिला. जब उनलोगों ने सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखी तो इस मामले का खुलासा हुआ.

लेक्सी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि चोरी करने पहुंचे कपल यहां की मनमोहक वातवरण में लगता है खो गए थे. मेरा मतलब है कि यहां हर जगह गुलाब हैं. शायद यह थोड़ा रोमांटिक था. इसलिए चोरी से पहले दोनों ने रोमांस करने का फैसला किया.

लेक्सी ने कहा कि मैं तो यह जानकर दंग रह गई कि वह एक पुरुष और एक महिला थे. लेक्सी ने कहा कि यह रेस्टोरेंट तस्वीरें लेने के लिए एक खूबसूरत जगह है. उन्होंने मेरे दो दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया. उन्होंने एक रजिस्टर भी फाड़ दिया.

रिलेशन बनाने के दौरान चोरों ने उतार दिए मास्क

लेक्सी ने बताया कि दोनों को पहले मास्क पहने देखा गया. फिर उन्होंने रिलेशन बनाने के दौरान उसे उतार दिया. इससे जांचकर्ताओं को उनके चेहरे की स्पष्ट तस्वीरें मिल गईं. अधिकारियों ने अभी तक संदिग्धों की पहचान नहीं की है. स्थानीय पुलिस का कहना है कि वे अभी भी घटना की जांच कर रहे हैं.

