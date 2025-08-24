अंटार्कटिका के नीचे छिपी है एक अलग ही 'दुनिया'... नीचे है 4-4 KM गहरी घाटियां और पहाड़

अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया छिपी हुई है. यहां कई किलोमीट ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं. अगर ये सतह पर ऊपर होती तो इसकी मनमोहक वादियां लोगों को अपनी ओर खींचती. जानते हैं कैसे वैज्ञानिकों को इसका पता चला और इसकी क्या खूबी है.

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, अंटार्कटिका में शोधकर्ताओं ने बर्फ के नीचे समुद्र के अंदर 300 जल घाटियों की खोज की है. इनमें से कुछ की गहराई 4,000 मीटर (13,123 फीट) तक है.

4000 मीटर से भी ऊंचे है पहाड़

नए उच्च-रिज़ॉल्यूशन बैथिमेट्रिक डेटा की सहायता से आयरलैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क और स्पेन में बार्सिलोना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने छिपी हुई घाटियों का पता लगाया है. उनके निष्कर्ष मरीन जियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुए हैं.यूबी के पृथ्वी विज्ञान संकाय में समुद्री भूविज्ञान पर अनुसंधान करने वाले समूह के डेविड एम्बलास ने कहा कि हमने जिन अंडरवाटर घाटियों का विश्लेषण किया है. उनमें से कुछ की गहराई 4,000 मीटर से अधिक है.

इनमें से सबसे शानदार पूर्वी अंटार्कटिका में हैं, जो जटिल शाखाओं वाली घाटी है. ये श्रृंखला अक्सर महाद्वीपीय शेल्फ के किनारे कई घाटियों की चोटी से शुरू होती हैं और एक मुख्य चैनल में परिवर्तित हो जाती हैं जो महाद्वीपीय ढलान की तीव्र ढालों को पार करते हुए गहरे समुद्र में उतरती है.

यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क के समुद्री भूविज्ञान अनुसंधान ग्रुप के रिकार्डो एरोसियो ने कहा कि पिछले मानचित्रों के 1-2 किलोमीटर प्रति पिक्सेल की तुलना में 500 मीटर प्रति पिक्सेल - के कारण हम इन डूबी हुई घाटियों की पहचान कर पाएं और अब विश्लेषण के लिए अर्ध-स्वचालित तकनीकों का सहारा लेंगे.

कैसी दिखती हैं ये घाटियां?

अंटार्कटिका पर उनके स्थान के आधार पर सभी घाटियां एक जैसी नहीं हैं.पूर्व में घाटियां अधिक जटिल और कई शाखाओं वाली है. अक्सर विशिष्ट यू-आकार के क्रॉस सेक्शन के साथ कई घाटियों की एक विस्तृत श्रुंखला के रूप में फैली हुई है. वहीं पश्चिम में पहाड़ छोटे और अधिक खड़े हैं.

शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि पूर्वी अंटार्कटिका में बर्फ की चादर पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर से पुरानी है, क्योंकि इसका विकास अधिक लंबे समय तक चला है.

हम जानते हैं कि अंटार्कटिका एक ठंडा स्थान है और सतह के ऊपर बर्फ साफ दिखाई देती है. जबकि नीचे चट्टानें हैं जहां कई सारी घाटियां और पर्वत शिखर पाए जा सकते हैं, जो उन चीजों की याद दिलाते हैं जिन पर हम रहते हैं.पानी के नीचे की घाटियों पर इस प्रकार से होना महत्वपूर्ण है. क्योंकि वे समुद्री जीवन में विविधता लाते हैं.

10 हजार से ज्यादा हो सकती हैं समुद्र में अंडरवाटर घाटियां

वर्तमान में, वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में 10,000 से ज़्यादा समुद्र में डूबी घाटियों की पहचान की है, लेकिन माना जा रहा है कि यह संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है. क्योंकि पृथ्वी के समुद्र तल के केवल 27 प्रतिशत हिस्से का ही उच्च गुणवत्ता वाला मानचित्रण किया जा सका है. इसलिए, विशेषज्ञों के अन्वेषण के लिए और भी ज़्यादा अंडर वाटर घाटियां हो सकती है.

