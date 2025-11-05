Viral: अमेरिकी महिला ने काले बालों वाले सांवले जुड़वा बच्चों को दिया जन्म; पिता बोले– ये मेरे नहीं हैं

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होते रहता है. अभी हाल में कई सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. उसने सबको हैरान कर दिया है. ये सीन किसी रियलिटी शो जैसा लगता है, बस फर्क इतना है कि कोई नहीं जानता कि ये सच है या सिर्फ एक्टिंग या कोई एआई जेनरेटेड वीडियो.

इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रहा ये वीडियो एक अस्पताल के कमरे का है. वीडियो में एक महिला दो नवजात बच्चों को गोद में लिए बैठी है, जबकि उसके पास खड़ा एक आदमी (महिला का पति) बिल्कुल हैरान दिख रहा है. उसके चेहरे के भाव ऐसे हैं, जैसे उसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा हो. तो चलिए जानते हैं क्या है मामला.

ताजमहल देखने भारत आई थी महिला

वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला का पति घबराई हुई आवाज में कहता है — “ये क्या हो रहा है? क्या ये मेरे बच्चे हैं? इनकी त्वचा काली है, उनके बाल काले हैं... ये मेरे बच्चे नहीं हैं!” और फिर लगभग चिल्ला पड़ता है, “हे भगवान, हे भगवान!”, आगे महिला का पति कहता है- “ये फरवरी में ताजमहल देखने भारत आई थी. इसके बाद वीडियो में रोना-धोना, चीख-पुकार और अफरा तफरी मच जाती है. पूरा सीन किसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा लगता है. लेकिन ट्विस्ट ये है - किसी को नहीं पता कि ये वीडियो असल है या एआई से बना फेक क्लिप.

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा वायरल

लोगों को यह सीन इतना ड्रामेटिक और इमोशनल लगा कि वीडियो तेजी से वायरल हो गया. हालांकि अब तक किसी को यह पता नहीं चला है कि ये असली घटना है या कोई स्क्रिप्टेड वीडियो. फिर भी, इंटरनेट पर इस वीडियो को लेकर मीम्स, कमेंट्स और चर्चाओं की बाढ़ आ गई है. क्योंकि जब बात ड्रामे की हो, तो सोशल मीडिया कभी मौका नहीं छोड़ता.

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, महिला ने सांवली त्वचा और काले बाल वाले जुड़वां बच्चों को जन्म दिया — पिता हैरान”. वीडियो में न तो अस्पताल का नाम है, न लोकेशन, और न ही किसी व्यक्ति की पहचान. फिर भी, यह इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है. कई यूजर्स का कहना है कि यह AI-जनरेटेड ड्रामा हो सकता है, जो सिर्फ वायरल होने के लिए बनाया गया है.

पोस्ट पर जमकर आ रहे कमेंट

इंटरनेट पर एक यूजर ने लिखा-किसी ने लिखा, “मेड इन इंडिया''. तो किसी ने कहा, “भारत की देन!” कुछ लोगों ने वैज्ञानिक तर्क दिए — “आनुवंशिक रूप से, गोरे माता-पिता के बच्चों के काले बाल हो सकते हैं.” वहीं कुछ ने धार्मिक अंदाज में कहा, “सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है.”कुल मिलाकर, कमेंट सेक्शन खुद एक मिनी-सीरीज़ बन गया — थोड़ा साइंस, थोड़ा कॉमेडी और थोड़ा दर्शन.

वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं

अब तक किसी ने भी इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की है. यह स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो पर आधारित है. इसकी वास्तविकता, इसमें दिखे लोगों या स्थान की पुष्टि नहीं की गई है.

