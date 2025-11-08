कहानी आत्माओं के लिए बनाए गए घर की... जिसमें हैं 160 कमरे, 10,000 खिड़कियां!

America Winchester Haunted House: अमेरिका के सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया स्थित विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस को भूतिया माना जाता है. इस घर में ऐसी सीढ़िया हैं जो कहीं नहीं जाती, कई छिपे हुए रास्ते हैं और घर का आर्किटेक इतिहास को दर्शाता है. यह विक्टोरियन दौर की हवेली देश के सबसे मशहूर भूतिया घरों में गिनी जाती है. इसकी डरावनी छवि उस पुराने अतीत से जुड़ी है, जिसमें दुख, अंधविश्वास और सदियों पुरानी कहानियां शामिल हैं. यही वजह है कि आज भी लोग इसे उसी पहचान से जानते हैं.

विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस के कार्यकारी निदेशक वाल्टर मैग्नसन कहते हैं कि 1923 से, दुनिया भर से मेहमान सारा विनचेस्टर और उसके रहस्यमयी घर से जुड़े कई जवाब जानने की कोशिश करने हमारे यहां आते रहे हैं. ज़्यादातर लोग प्रेरित होकर जाते हैं और कुछ जवाबों से ज़्यादा सवाल लेकर जाते हैं.' लेकिन आखिर इस घर को भूतिया क्यों कहा जाता है और इसकी कहानी क्या है? आइए आपको बताते हैं.

Stairs (Photo: Facebook\@Winchester Mystery House)

बेटी और पति की मौत के बाद बेच दी सारी प्रॉपर्टी

दरअसल, 1866 में सारा विनचेस्टर नामक महिला की नवजात बेटी एब्बी की मृत्यु हो गई और उसके बाद 1881 में उनके पति की मौत हो गई. इसके बाद परेशान होकर सारा ने अपनी सारी धन संपत्ति बेच दी. उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी लेकिन घर में साथ रहने के लिए कोई नहीं था. भाषाविद् और हॉन्टिंग अमेरिका की लेखिका करेन स्टोलज़्नो ने कहा कि वह एक स्वतंत्र रूप से धनी महिला थीं, जिनकी वास्तुकला में रुचि थी और गोपनीयता की इच्छा थी.' इसके बाद सारा ने न्यू हेवन, कनेक्टिकट स्थित अपना घर छोड़ दिया और पश्चिम की ओर प्रस्थान कर गईं.

Bedroom (Photo: Facebook\@Winchester Mystery House)

भूलभुलैया जैसा लगता है सारा का घर

1884 में, सारा ने कैलिफ़ोर्निया की सांता क्लारा घाटी में एक अधूरा आठ कमरों वाला फार्महाउस खरीदा. 1922 में सारा मृत्यु तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा. बिना किसी औपचारिक ब्लूप्रिंट या मास्टर प्लान के, यह साधारण घर 24,000 वर्ग फुट के एक भूलभुलैया में बदल गया, जिसमें 160 कमरे, 10,000 खिड़कियां, 2,000 दरवाजे और अनगिनत वास्तुशिल्पीय विचित्रताएं थीं. यह घर दिखने में इतिहास की याद दिलाता और यह काफी सुंदर बना हुआ है. बस इस घर का नक्शा ठीक नहीं है.

Windows (Photo:Facebook/@Misty Walty)

आत्माओं को खुश करने के लिए बनवाया था घर?

जब सारा जीवित थीं तो लोग कहते थे कि वे विनचेस्टर राइफलों से मारे गए लोगों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए यह घर बना रही थीं.यही वजह है कि इस घर को भूतिया कहा जाने लगा और आज भी यही उसकी पहचान का हिस्सा है.

ज्यादातर अकेले रहती थीं सारा

इस घर का डिज़ाइन बहुत उलझा हुआ और भूलभुलैया जैसा है, जिससे लोग आसानी से भ्रमित हो जाते हैं. ऐसे में साधारण सी घटनाएं भी उन्हें अलौकिक या भूतिया लगने लगती हैं. सारा को लेकर यह भी कहा जाता था कि उन्हें अध्यात्म या आत्माओं में बहुत रुचि था. कहानियों के अनुसार, वह घूंघट पहनती थीं और ज़्यादातर अकेले रहती थीं, लेकिन इसका कारण शायद उनका रुमेटॉइड गठिया (जोड़ों की बीमारी) और अपने रूप-रंग को लेकर झिझक था, न कि भूत-प्रेत या अलौकिक डर.

