scorecardresearch
 

Feedback

कहानी आत्माओं के लिए बनाए गए घर की... जिसमें हैं 160 कमरे, 10,000 खिड़कियां!

अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में बना विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि रहस्यों और कहानियों का अड्डा है. सीढ़ियां जो कहीं नहीं जातीं, दरवाजे जो अचानक दीवार से टकरा जाते हैं और सैकड़ों कमरों वाली इसकी भूलभुलैया जैसी बनावट इसे देश का सबसे मशहूर भूतिया घर बना देती है.

Advertisement
X
कहा जाता है सारा ने विंचेस्टर हाउस आत्माओं को खुश करने के लिए बनवाया था. (Photo: Facebook\@Winchester Mystery House)
कहा जाता है सारा ने विंचेस्टर हाउस आत्माओं को खुश करने के लिए बनवाया था. (Photo: Facebook\@Winchester Mystery House)

America Winchester Haunted House: अमेरिका के सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया स्थित विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस को भूतिया माना जाता है. इस घर में ऐसी सीढ़िया हैं जो कहीं नहीं जाती, कई छिपे हुए रास्ते हैं और घर का आर्किटेक इतिहास को दर्शाता है. यह विक्टोरियन दौर की हवेली देश के सबसे मशहूर भूतिया घरों में गिनी जाती है. इसकी डरावनी छवि उस पुराने अतीत से जुड़ी है, जिसमें दुख, अंधविश्वास और सदियों पुरानी कहानियां शामिल हैं. यही वजह है कि आज भी लोग इसे उसी पहचान से जानते हैं.

विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस के कार्यकारी निदेशक वाल्टर मैग्नसन कहते हैं कि 1923 से, दुनिया भर से मेहमान सारा विनचेस्टर और उसके रहस्यमयी घर से जुड़े कई जवाब जानने की कोशिश करने हमारे यहां आते रहे हैं. ज़्यादातर लोग प्रेरित होकर जाते हैं और कुछ जवाबों से ज़्यादा सवाल लेकर जाते हैं.' लेकिन आखिर इस घर को भूतिया क्यों कहा जाता है और इसकी कहानी क्या है? आइए आपको बताते हैं.

Stairs (Photo: Facebook\@Winchester Mystery House)
Stairs (Photo: Facebook\@Winchester Mystery House)

बेटी और पति की मौत के बाद बेच दी सारी प्रॉपर्टी

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
ट्रंप के एक फैसले से 4.2 करोड़ अमेरिकियों को खाने के लाले, अब कोर्ट ने भी कर दिया अप्रूव 
iran new icbm can reach us
ईरान के पास 10000 km रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, US तक पहुंच... अब क्या करेंगे ट्रंप? 
UN रिपोर्ट में उत्तर कोरिया की कड़ी निगरानी और विदेशी टीवी पर प्रतिबंध को लेकर कई गुप्त जानकारियां हुईं उजागर (Photo: AP)
'अब लेंगे और आक्रामक एक्शन...', अमेरिका-दक्षिण कोरिया सुरक्षा वार्ता पर भड़का उत्तर कोरिया 
अपनी ही पार्टी में क्यों हो रहा ट्रंप का विरोध? देखें US Top-10 
Vivek trump
'यंग, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग...', ट्रंप ने ओहायो गवर्नर के लिए विवेक रामास्वामी का किया खुलकर समर्थन 

दरअसल, 1866 में सारा विनचेस्टर नामक महिला की नवजात बेटी एब्बी की मृत्यु हो गई और उसके बाद 1881 में उनके पति की मौत हो गई. इसके बाद परेशान होकर सारा ने अपनी सारी धन संपत्ति बेच दी. उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी लेकिन घर में साथ रहने के लिए कोई नहीं था. भाषाविद् और हॉन्टिंग अमेरिका की लेखिका करेन स्टोलज़्नो ने कहा कि वह एक स्वतंत्र रूप से धनी महिला थीं, जिनकी वास्तुकला में रुचि थी और गोपनीयता की इच्छा थी.' इसके बाद सारा ने न्यू हेवन, कनेक्टिकट स्थित अपना घर छोड़ दिया और पश्चिम की ओर प्रस्थान कर गईं.

Advertisement
Bedroom (Photo: Facebook\@Winchester Mystery House)
Bedroom (Photo: Facebook\@Winchester Mystery House)

भूलभुलैया जैसा लगता है सारा का घर

1884 में, सारा ने कैलिफ़ोर्निया की सांता क्लारा घाटी में एक अधूरा आठ कमरों वाला फार्महाउस खरीदा. 1922 में सारा मृत्यु तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा. बिना किसी औपचारिक ब्लूप्रिंट या मास्टर प्लान के, यह साधारण घर 24,000 वर्ग फुट के एक भूलभुलैया में बदल गया, जिसमें 160 कमरे, 10,000 खिड़कियां, 2,000 दरवाजे और अनगिनत वास्तुशिल्पीय विचित्रताएं थीं. यह घर दिखने में इतिहास की याद दिलाता और यह काफी सुंदर बना हुआ है. बस इस घर का नक्शा ठीक नहीं है.

Windows (Photo:Facebook/@Misty Walty)
Windows (Photo:Facebook/@Misty Walty)

आत्माओं को खुश करने के लिए बनवाया था घर?

जब सारा जीवित थीं तो लोग कहते थे कि वे विनचेस्टर राइफलों से मारे गए लोगों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए यह घर बना रही थीं.यही वजह है कि इस घर को भूतिया कहा जाने लगा और आज भी यही उसकी पहचान का हिस्सा है.

ज्यादातर अकेले रहती थीं सारा

इस घर का डिज़ाइन बहुत उलझा हुआ और भूलभुलैया जैसा है, जिससे लोग आसानी से भ्रमित हो जाते हैं. ऐसे में साधारण सी घटनाएं भी उन्हें अलौकिक या भूतिया लगने लगती हैं. सारा को लेकर यह भी कहा जाता था कि उन्हें अध्यात्म या आत्माओं में बहुत रुचि था. कहानियों के अनुसार, वह घूंघट पहनती थीं और ज़्यादातर अकेले रहती थीं, लेकिन इसका कारण शायद उनका रुमेटॉइड गठिया (जोड़ों की बीमारी) और अपने रूप-रंग को लेकर झिझक था, न कि भूत-प्रेत या अलौकिक डर.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement