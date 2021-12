Alexa ने बच्ची को दिया ऐसा जानलेवा टास्क, Amazon को मांगनी पड़ी माफी!

अमेजन (Amazon) के एलेक्सा (Alexa) वॉइस असिस्टेंट ने एक 10 साल की लड़की को खतरनाक चैलेंज दे दिया. जिसमें लड़की को बिजली वाले प्लग को सिक्के से टच करना था. इस चैलेंज से लड़की की जान जोखिम में पड़ सकती थी क्योंकि वो करंट की चपेट में आ सकती थी. इस घटना के लिए अमेजन ने माफ़ी मांगी है.

एक ट्विटर यूजर क्रिस्टिन लिवडाल (Kristin Livdahl) ने ट्वीट (Tweet) कर इसके बारे में बताया है. जिसके बाद Amazon ने अपने Alexa वॉइस असिस्टेंट को अपडेट किया है, ताकि ऐसे चैलेंज फिर न दिए जा सके.

क्रिस्टिन लिवडाल बताया कि उनकी 10 साल की बच्ची ने एलेक्सा इनेबल्ड इको (Echo) को एक चैलेंज के लिए कहा था. जवाब में Alexa ने कहा- 'चैलेंज बहुत आसान है.' इसके बाद एलेक्सा ने बच्ची को फोन के चार्जर को पावर आउटलेट में लगभग आधा प्लग करने के लिए कहा और फिर आधे निकले भाग को सिक्के से टच करने के लिए कहा.

करंट लग सकता था

जाहिर तौर पर यदि बच्ची प्लग को सिक्के से टच करती तो उसे करंट लग सकता था, यही नहीं उसकी जान भी जोखिम में पड़ सकती थी. ऐसे में जब Alexa के इस चैलेंज वाली कहानी का ट्वीट वायरल हुआ तो अमेजन ने तुंरत में इसमें सुधार किया.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8