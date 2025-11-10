हेलमेट उतारा और खुद को जोर-जोर से थप्पड़ मारने लगा शख्स, वीडियो देख लोग बोले- गले लगाना चाहिए

सोशल मीडिया पर हर रोज कई वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें कई क्राइम तो कई फनी वीडियो होते हैं. इसी बीच, इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल है, जो काफी मार्मिक है. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स सड़क पर खुद को थप्पड़ मारता रहता है. शख्स का वीडियो वायरल होने के बाद अब लोग शख्स के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. ऐसे में देखते हैं कि आखिर वायरल वीडियो में क्या है?

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वायरल वीडियो एक ट्रैफिक जाम या फिर ट्रैफिक लाइट का है, जहां गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं और चल नहीं रही है. वीडियो में दिख रहा है कि एक स्कूटी सवार ट्रैफिक में खड़ा है. तभी अचानक ये शख्स अपना हेलमेट उतारता है और खुद को थप्पड़ मारने लगता है. ये शख्स जोर-जोर से खुद को मारता है और एक के बाद एक थप्पड़ जड़ने लगता है. खुद को पीटने के बाद शख्स फिर से हेलमेट पहन लेता है. वीडियो को स्कूटी के पीछे खड़ी कार में बैठे एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हालांकि, अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है कि आखिर ये वीडियो कहां का है. लेकिन, गूगल लेंस के जरिए इस वीडियो के बारे में पड़ताल की गई तो पता चला कि ये ताजा वीडियो नहीं है. इस वीडियो को कुछ महीने पहले भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. लेकिन, अब इंटरनेट पर फिर से ये वीडियो वायरल हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसे शेयर कर रहे हैं.

वीडियो शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि अगर वो उस जगह पर होते तो उस शख्स को गले लगा लेते. साथ ही कई लोग वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि इस भाई को मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है तुरंत. स्ट्रेस का पहला स्टेज निकल चुका है. वहीं एक शख्स ने कहा है, 'आज की हकीकत यही है, दुनिया जितना दंभ भर ले, कितनी ही टेक्नोलॉजी हैं जिससे हम आपस में कनेक्ट रहते हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया से इतर मनुष्य अब स्वयं को अकेला महसूस करता है. रियल लाइफ में कोई किसी का दुःख दर्द समझने वाला मिलना मुश्किल है.'

