जब 'भगवान वेंकटेश्वर'  पहुंचे नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने! वीडियो हुआ वायरल

बेंगलुरु में हुई एक अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में भगवान वेंकटेश्वर के रूप में सजा एक व्यक्ति शादी के मंच पर आता है और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देता है.

वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- भगवान वेंकटेश्वर के रुप में आए व्यक्ति को खुश होना चाहिए कि श्री वेंकटेश्वर दयालु और क्षमाशील हैं. ( Photo: namma_bengaluru25)
भारतीय शादियां हमेशा ही अपनी भव्यता और खास तैयारियों के लिए मशहूर हैं. माता-पिता अपने बच्चों की शादी को यादगार बनाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं. लेकिन बेंगलुरु में हुई एक शादी ने सभी को हैरान कर दिया. वायरल वीडियो में देखा गया कि नवविवाहित जोड़ा सिर्फ परिवार के आशीर्वाद ही नहीं ले रहा था, बल्कि भगवान वेंकटेश्वर के रूप में सजा एक व्यक्ति अचानक मंच पर आकर उन्हें आशीर्वाद देने लगा. उसकी एंट्री देखकर शादी में मौजूद लोग चौंक भी गए और खुश भी. यह अनोखा और अलग तरीका देखकर वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया. 

भगवान वेंकटेश्वर की वेशभूषा में सजा व्यक्ति 
वीडियो की शुरुआत एक खूबसूरत सजे हुए शादी के मंच से होती है, जहा दूल्हा-दुल्हन घुटनों के बल बैठकर आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अचानक, भगवान वेंकटेश्वर का वेश धारण किए एक व्यक्ति मुकुट, सोने के आभूषण, फूल और पारंपरिक रेशमी पोशाक पहने उनकी ओर बढ़ने लगता है. इस पल को और भी नाटकीय बनाने के लिए, जैसे ही वह करीब आता है, मंच पर धुआं भर जाता है, जिससे मंदिर जैसा माहौल बन जाता है. परिवार के सदस्य मंच पर खड़े होकर इसे बड़े आश्चर्य से देख रहे थे. 

10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो
जैसे ही देवता का रूप धारण करने वाला व्यक्ति जोड़े के पास पहुंचता है, वह उन पर धीरे से फूल छिड़कता है, जो दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है. दूल्हा-दुल्हन श्रद्धा से सिर झुकाते हैं. उसकी एंट्री, धुएं का माहौल और रोशनी के प्रभाव ने इस पल को बेहद अनोख बना दिया. जहां कई लोगों को यह अनोखा अंदाज पसंद आया और उन्होंने इसे मनोरंजक बताया. वहीं, कुछ ने इसे जरूरत से ज्यादा और धार्मिक रूप से अनुचित कहा. 10 नवंबर को शेयर किए गए इस वीडियो को दस लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

अनोखी शादी का वीडियो जमकर हो रहा वायरल
10 नवंबर को शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक दस लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और जमकर कमेंट भा आ रहे हैं. कई यूजर को यह वीडियो पसंद आया, जबकि कुछ को यह वीडियो जरूरत से ज़्यादा या अपमानजनक भी लगा. एक यूजर ने लिखा, "मुझे आश्चर्य होता है कि वे सोचते हैं कि भगवान के रूप में तैयार एक अजनबी शादी में शामिल होने वाले बुजुर्गों और शुभचिंतकों की तुलना में बेहतर आशीर्वाद देगा.

radika_suresh_नाम के यूजर ने कहा-क्या सिर्फ़ भगवान जैसा वेश धारण करने वाले किसी व्यक्ति को सचमुच आशीर्वाद देने का पात्र माना जा सकता है? क्या किसी पवित्र आयोजन के दौरान इस तरह का चित्रण देवता का अनादर नहीं है

एक अन्य यूजर ने लिखा-यहां तक कि भगवान भी पूर्ण वीआईपी मोड में आने से खुद को नहीं रोक सके. दूसरे व्यक्ति ने कहा, "उन्हें खुश होना चाहिए कि श्री वेंकटेश्वर दयालु और क्षमाशील हैं, और शायद वे इस पर हंसेंगे. एक अन्य ने मजाक में कहा, "अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भगवान भी आ सकते हैं और इन चीजों को बंद करने के लिए कहेंगे. hemanth.vmk नाम के यूजर ने कहा- उन्हें खुश होना चाहिए कि श्री वेंकटेश्वर दयालु और क्षमाशील हैं, और शायद वे इस पर हंसेंगे, भले ही यह बहुत अपमानजनक हो।

