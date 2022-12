महिला ने एक साथ दिया था 9 बच्चों को जन्म, 19 महीने बाद आई ये खबर!

Most babies born at one time: एक महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था. अब 19 महीने बाद खबर आई है कि वे अपने देश लौट गए हैं. मां ने 9 बच्‍चों को दूसरे देश में जन्‍म दिया था. स्थानीय लोग इन बच्‍चों को देखने के लिए काफी उत्‍सुक नजर आए.

9 बच्‍चे अपने माता-पिता के साथ (Credit: Facebook)