'भाई ने खली को भी छोटा कर दिया…', 17 साल के करन की लंबाई 8 फीट 2 इंच, बनेगा WWE स्टार

रेसलिंग फैंस के लिए सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सबको चौंका दिया है. दिग्गज WWE स्टार द ग्रेट खली जब मेरठ के 17 साल के करन सिंह से मिले, तो उन्हें भी ऊपर देखकर बात करनी पड़ी.

2017 में सुर्खियों में आए थे करन – (Photo: Insta/@thegreatkhali)
सोचिए, जिस ग्रेट खली को पूरी दुनिया उनकी विशाल कद-काठी के लिए जानती है, अगर वही किसी से मिलकर खुद को छोटा महसूस करें तो? जी हां, ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब WWE के सुपरस्टार रह चुके खली की मुलाकात मेरठ के 17 साल के करन सिंह से हुई.

खली और करन की मुलाकात हरियाणा में खली की CWE रेसलिंग अकादमी में हुई. जब दोनों रिंग में आमने-सामने आए और हाथ मिलाया, तो खली खुद भी चौंक गए. मुस्कुराते हुए उन्होंने मजाक में कहा कि जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से बात करने के लिए ऊपर देखना पड़ा.

8 फीट 2 इंच लंबे करन को देखकर खली ने न सिर्फ हैरानी जताई बल्कि यह भी कहा कि वह करन को WWE सुपरस्टार बनाने में मदद करना चाहते हैं.

बचपन से सुर्खियों में करन

करन सिंह कोई साधारण किशोर नहीं हैं. साल 2017 में वह दुनिया के सबसे लंबे 8 साल के बच्चे के तौर पर चर्चा में आए थे. तब से लेकर अब तक उनकी लंबाई लगातार बढ़ रही है. आज उनकी लंबाई 8 फीट 2 इंच है. सोशल मीडिया पर वह @tallestkaran नाम से एक्टिव रहते हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 66 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके पोस्ट्स में अक्सर उनकी असाधारण हाइट चर्चा का विषय बनी रहती है.

देखें वीडियो

फैंस बोले– ‘ग्रेट खली से भी बड़े खली’

इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. फैंस करन को अब ‘ग्रेटेस्ट खली’ और ‘ग्रेटर खली’ कह रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा-जब खली की मुलाकात खली से भी लंबे शख्स से हुई, जबकि दूसरे ने मजाक में लिखा कि भाई ने ग्रेट खली को भी छोटा कर दिया. वहीं किसी ने कहा इस शख्स की खुराक क्या होगी.

खली का ग्लोबल स्टारडम

बता दें, खली WWE रेसलिंग की दुनिया में भारत का सबसे बड़ा नाम हैंय वह हॉल ऑफ फेमर तो हैं ही, साथ ही हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में भी नज़र आ चुके हैं. लेकिन इस बार सुर्खियां उनसे ज्यादा उस किशोर के नाम हैं, जिसने दिग्गज ग्रेट खली को भी छोटा दिखा दिया.

---- समाप्त ----
