5 कंपनियां जो Interns को देती हैं 6 से 7 लाख रुपये प्रति महीने की सैलरी!

Companies Paying High Salary To Interns: अमेरिका में कई कंपनियां इंटर्न को 7 लाख रुपये महीने तक की सैलरी दे रही हैं. glassdoor.com में छपी रिपोर्ट में ये बात सामने आई हैं. Roblox, Uber, Capital One, Salesforce, Amazon ऐसी टॉप-5 कंपनियां हैं जो इंटर्न्स को 6 से 7.3 लाख रुपये प्रति महीने तक की सैलरी देती हैं.

टेक कंप‍नियां सबसे ज्‍यादा पेइंग इंटर्नशिप उपलब्‍ध करवा रही हैं. glassdoor की रिसर्च में पता चला कि रोबलॉक्‍स (Roblox), उबर (Uber) और सेल्‍सफोर्स (Salesforce) इंटर्नशिप के दौरान पैसा देने में सबसे आगे रहीं.

इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि 2020 में इंटर्न्स के लिए कहीं से भी बैठकर काम करने के मौके बढ़े थे. इसमें 385 फीसदी का इजाफा देखने को मिला था. लेकिन, 2021 में मामूली गिरावट देखने को मिली. 14 फरवरी 2021 से लेकर 12 फरवरी 2022 के बीच इंटर्न्स को मिली सैलरी के आधार पर ये स्टडी की गई.

ये कंपनी दे रही है 7 लाख से ज्‍यादा का भुगतान

गेमिंग कपनी रोबलॉक्‍स उन कंपनियों में शामिल है जो इंटर्नशिप के दौरान 7 लाख रुपए प्रति महीने से ज्‍यादा की सैलरी दे रही है. उबर और कैपिटल वन ने अपने इंटर्नस को 6 लाख रुपए से ज्‍यादा की सैलरी दी.

अमेरिका में इंटर्न्स को सबसे अधिक सैलरी देने वाली टॉप-25 कंपनियों की पूरी लिस्‍ट

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंटर्न्स की सैलरी कई सेक्‍टर्स में बेहतर हुई है. लेकिन, कई सेक्‍टर्स ऐसे हैं जहां अब भी इंटर्न्स फ्री में काम करते हुए नजर आते हैं. ये सेक्‍टर्स क्रिएटिव और चैरिटी से जुड़े हो सकते हैं.

2018 के डेटा को देखा जाए तो अमेरिका में 40 प्रतिशत लोगों को इंटर्नशिप के बाद पैसा ही नहीं दिया जाता था. वहीं रोन डेल्‍फाइन जो Carnegie Mellon University's Heinz College of Information and Public Policy में Director of career services हैं, वे कहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी के कई स्‍टूडेंट्स Glassdoor List में शामिल फर्म्‍स में इंटर्न हैं. रोन यह भी कहते हैं अगर इंटर्न्स को अच्‍छा पैसा दिया जाता है तो कंपनी के लिए यह एक निवेश की तरह होता है.