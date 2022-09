10 साल के बच्चे ने बनाई ऐसी चीज, 2 करोड़ रुपये में हुई बिक्री!

पेटिंग की दुनिया में 10 साल का एक बच्चा खूब नाम कमा रहा है. आंद्रेस वैलेंसिया (Andres Valencia) अभी फिफ्थ ग्रेड में ही हैं, लेकिन उनकी कई पेटिंग करोड़ों में बिकी हैं.

नन्‍हें लड़के के आर्ट वर्क को देखकर उनको 'Little Picasso' कहा जा रहा है. उनकी एक पें‍टिंग तो 1.88 करोड़ रुपए में भी बिकी. वहीं, इस साल जून में उनकी प्रदर्शनी में 35 पेटिंग्‍स बिकीं, इन पेंटिग्स की कीमत 40 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच थी.

'न्‍यूयॉर्क टाइम्‍स' की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी एक पेटिंग हॉन्‍गकॉन्‍ग में 'फिलिप्‍स डे प्‍यूरी' में 1.3 करोड़ रुपए की बिकी. वहीं, एक अन्‍य पेंटिंग 1.88 करोड़ रुपए में इटली में बिकी थी.

आंद्रेस वैलेंसिया की मां एल्‍सा वैलेंसिया 48 साल की हैं और पेशे से ज्‍वेलरी डिजाइनर हैं. उन्‍होंने कहा कि उनका बेटा आर्टिस्‍ट है लेकिन यह बात भी माननी भी पड़ेगी कि वह बच्‍चा है, सेलिब्रिटी नहीं. वह अभी फिफ्थ ग्रेड में हैं और उसे मैथ का होमवर्क भी करना पड़ता है.

आंद्रेस ने अपनी कमाई का एक हिस्‍सा डोनेट भी किया है. उनकी मां ने बताया कि आंद्रेस ने जो कमाई की है, उसमें करीब ढाई करोड़ रुपए एड्स चैरिटी ग्रुप amfAR और बच्‍चों को दान किए हैं.

इतनी कम उम्र होने के बावजूद आंद्रेस कई नामी आर्ट गैलरियों में अपनी पेटिंग्‍स के दम पर नाम कमा चुके हैं. उनके बारे में The Miami Herald, The New York Post, Forbes, The Times of London में आर्टिकल प्रकाशित हुए हैं. इसके अलावा वह ABC के “World News Tonight” में भी नजर आ चुके हैं.

आंद्रेस की एक पेंटिंग

4 साल की उम्र में शुरू की थी पेंटिंग

आंद्रेस ने पेंटिंग की शुरुआत 4 साल की उम्र में सैन डिएगो (अमेरिका) स्थित घर में की थी. उनके मां-बाप ने देखा कि वह घंटों तक कमरों में 'रेटिना' नाम के ग्राफिटी आर्टिस्‍ट की पेटिंग की कॉपी किया करते थे.

रेटिना, आंद्रेस के पिता के क्‍लाइंट थे. माता-पिता ने भी आर्ट वर्क के लिए बढ़ावा दिया. इसी दौरान उनका बतौर कलाकर आत्‍मविश्‍वास भी बढ़ रहा था. तभी चेस नाम के व्‍यक्ति ने आंद्रेस के माता-पिता से कहा कि उनको अपने बच्‍चे का टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहिए.

चेस ने 'आर्ट मियामी' के डायरेक्‍टर निक कॉर्निलॉफ से संपर्क किया और आंद्रेस के बारे में बताया. हालांकि, निक नन्‍हें कलाकार की उम्र जानकर संशय में पड़ गए.

इसके बाद भी उन्‍होंने बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया. लेकिन, आंद्रेस की उम्र के बारे में लोगों को नहीं बताया. जब कई वीआईपी लोग इस प्रदर्शनी में पहुंचे और उन्‍होंने आंद्रेस की पेटिंग खरीदी, तब निक ने लोगों को 10 साल के बच्‍चे की कहानी बताई.

निक ने लोगों से कहा कि कई पेंटिंग जो आप खरीद रहे हैं, उनमें से उसने (आंद्रेस) तब बनाई, जब उसकी उम्र महज 8 साल थी. यह सुनकर कई लोग हैरान रह गए थे.

इसके बाद तो एक्‍ट्रेस सोफिया वर्गेरा (Sofia Vergara) और एक्‍टर चैनिंग टाटम (Channing Tatum) ने भी उनकी पेटिंग खरीदी.

वैसे, आंद्रेस की लोकप्रियता में लगातार इजाफा दिखने को मिल रहा है. BTS सिंगर V ने भी हाल में आंद्रेस की पेटिंग को इंस्‍टाग्राम पर अपने करोड़ो फॉलोअर्स के साथ शेयर किया था.