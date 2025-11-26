scorecardresearch
 

Feedback

दुनिया के 5 सबसे अजीब देश, जहां की 'विचित्र' परंपराएं करती हैं हैरान

दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी परंपराएं और रहन-सहन आम सोच से बिल्कुल अलग हैं. यहां के नियम, तौर-तरीके और संस्कृति इतनी अनोखी है कि कोई भी सुनकर हैरान रह जाए. ये देश आपको दुनिया का वह रंग दिखाते हैं, जो आम तौर पर यात्रियों को देखने को नहीं मिलता.

Advertisement
X
ये हैं दुनिया के सबसे अजीब देश (Photo: Pixabay)
ये हैं दुनिया के सबसे अजीब देश (Photo: Pixabay)

दुनिया इतनी बड़ी है कि हर कोने में अलग तरह की संस्कृति और अजीब परंपराएं आपको हैरान कर सकती हैं. कुछ देश तो इतने अनोखे हैं कि उनकी जीवनशैली, नियम और रीति-रिवाज देखकर लगता है जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर हैं. ऐसे ही 5 देश हैं, जिनकी परंपराएं आपको चौका देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी कि दुनिया कितनी विचित्र और रंगीन है.

1. भूटान

भूटान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक अलग जीवन दर्शन है. यहां GDP की बजाय लोगों की खुशी, यानी सकल राष्ट्रीय खुशी (GNH) को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और यह संविधान में भी शामिल है. यह हिमालयी देश लगभग 70% जंगलों से घिरा है, जिसे लोग दुनिया का आखिरी शांगरी-ला कहते हैं. भूटान की कुछ परंपराएं अनोखी भी हैं. यहां मिर्च सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि हर भोजन का मुख्य हिस्सा है और चावल लाल रंग में परोसा जाता है. साथ ही, हर पर्यटक को प्रति दिन 250 डॉलर का शुल्क देना होता है, जिसमें आवास, भोजन और गाइड की सुविधा शामिल होती है. यह नियम न केवल देश की सुंदरता और शांति बनाए रखता है, बल्कि भीड़-भाड़ से भी बचाता है.

सम्बंधित ख़बरें

कनाडा की ये 5 डेस्टिनेशन हैं बेस्ट, बस घूमने के लिए जेब करनी होगी ज्यादा ढीली 
इस देश में है 'व्हाइट सिटी', जहां इमारतें, कार और फुटपाथ सबका रंग है सफेद 
Bhutan carbon negative country
भारत का पड़ोसी भूटान... कैसे बना दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश  
why the prime minister went to bhutan amid issues
मोदी के भूटान दौरे का दिलीप घोष ने किया बचाव 
Modi ji went to Bhutan during a crisis
दिल्ली ब्लास्ट: सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी-शाह पर उठाए सवाल 

यह भी पढ़ें: 2026 में घूमने का बना रहे हैं प्लान? माराकेच, मार्बेला...ये 'अनदेखे' डेस्टिनेशन हैं बेस्ट

Advertisement

2. कजाकिस्तान 

कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक ऐसा देश है, जिसकी परंपराएं और संस्कृति पूरी तरह अलग हैं. यहां का राष्ट्रीय पेय किण्वित घोड़े के दूध से बनाया जाता है और सबसे लोकप्रिय व्यंजन काजी नामक स्मोक्ड हॉर्समीट सॉसेज है. लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यहां का पारंपरिक खेल "बुजकशी" है, जिसका मतलब है "मृत बकरी को पकड़ना". इस खेल में घोड़े पर सवार खिलाड़ी बकरी के सिरविहीन शरीर को लेकर प्रतिस्पर्धा करते हैं. कजाकिस्तान  क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का नौवां सबसे बड़ा देश है और यहां 130 से अधिक राष्ट्रीयताओं के लोग रहते हैं. देश की विशालता और विविधता इसे एक अद्भुत और अनोखा अनुभव देती है.

3. उत्तर कोरिया

उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे अजीब देशों में शुमार है. यह एक अलग, नियंत्रित और अर्ध-साम्यवादी देश है. पर्यटक केवल बीजिंग से ही यहां प्रवेश कर सकते हैं और अंदर हमेशा दो सरकारी गाइड आपके साथ रहते हैं. आपकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है और केवल वही दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है. यहां का पर्यटन आपको इस सख्त व्यवस्था वाले देश में जीवन की छोटी झलक दिखाता है. खास बात यह है कि वीजा बीजिंग में ही जारी होता है, इसलिए यात्रा से पहले सभी सरकारी चेतावनियों का ध्यान रखना जरूरी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अगर विदेश में गुम हो जाए आपका पासपोर्ट, जानें कैसे पूरी होगी आपकी यात्रा

4. बेलारूस

सोवियत संघ टूटने के बाद जब यूरोप के ज्यादातर देश यूरोपीय संघ में शामिल होने लगे, तब बेलारूस ने अकेले रहने का रास्ता चुना. रूस और पोलैंड के बीच बसे इस देश की राजधानी मिन्स्क अब तक कई बार जलकर दोबारा बसाई जा चुकी है. शहर में पारंपरिक इमारतों के बीच सोवियत दौर के भारी-भरकम स्मारक खड़े हैं, जिससे इसका रूप कुछ अलग और अनोखा लगता है. यहां एक बेहद विचित्र जगह भी है- ग्रोड्नो मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी का तहखाना, जहां मानव शरीर की विकृतियों का डरावना संग्रह रखा है. बेलारूस उन यात्रियों के लिए खास है, जो यूरोप के भीड़भाड़ वाले शहरों से हटकर शांत, अलग और थोड़ा अजीब अनुभव तलाशते हैं.

5. आर्मीनिया

आर्मेनिया एक ऐसा देश है जहां शतरंज सिर्फ खेल नहीं, बल्कि स्कूल का अनिवार्य विषय है. बच्चे इसे गणित और इतिहास की तरह ही पढ़ते हैं, इसलिए यहां शतरंज को राष्ट्रीय जुनून माना जाता है. इतिहास और संस्कृति से भरा यह देश अपनी राजधानी येरेवन के लिए भी जाना जाता है, जिसे इसकी गुलाबी ज्वालामुखी चट्टान से बनी इमारतों के कारण ‘गुलाबी शहर’ कहा जाता है. आर्मेनिया का ईसाई इतिहास बहुत पुराना है. यहां कई लोग अब भी मानते हैं कि नूह की नौका माउंट अरारत की बर्फ के बीच कहीं दबी हुई है, जो इस देश की आस्था और पहचान का बड़ा हिस्सा है.

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement