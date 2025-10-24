वियतनाम 2025 में बना बेस्ट डेस्टिनेशन, भारतीयों के लिए सस्ता विदेश टूर

साउथ एशिया का एक खूबसूरत देश है वियतनाम जो मोरक्को, जापान, स्पेन, सऊदी अरब और फ़िनलैंड जैसे देशों की तरह 2025 में टूरिज्म में खूब आगे निकल गया है. वियतनाम ने अपनी सरकारी प्लानिंग को इतना ज़बरदस्त रखा, नियमों में बड़े बदलाव किए, और एडवर्टाइजिंग के लिए नए-नए तरीके अपनाए कि दुनियाभर के लोगों का घूमने का भरोसा फिर से बढ़ गया. इसी वजह से वियतनाम आज दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जहां टूरिस्ट तेज़ी से आ रहे हैं और देश की पहचान एक वर्ल्ड-क्लास ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर हो रही है.

दुनिया पर्यटन रिकवरी के एक रिकॉर्ड-तोड़ वर्ष को अपना रही है, वियतनाम सुनियोजित योजना को मापने योग्य सफलता में बदलने के लिए अलग खड़ा है. आधुनिक बुनियादी ढांचे, वीज़ा विस्तार, और जीवंत सांस्कृतिक विपणन का मिश्रण करके दुनिया भर के यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया है.

यह भी पढ़ें: 10 हजार खर्च करो, "10 हजार खर्च करो, 30 लाख की लाइफ जी लो! घूमने के लिए परफेक्ट है ये देश

दुनियाभर में टूरिज्म की ज़ोरदार वापसी

2025 में दुनिया का टूरिज्म पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा है. महामारी के बाद जो अनिश्चितता थी, वह अब खत्म हो चुकी है. एशिया से लेकर अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक, सभी देश टूरिज्म में जोरदार वापसी कर रहे हैं. इनके आंकड़े अब महामारी से पहले के रिकॉर्ड को भी तोड़ रहे हैं. इस ज़बरदस्त बदलाव के बीच, वियतनाम सबसे आगे है.

Advertisement

सरकार की प्लानिंग से वियतनाम बना चैंपियन

वियतनाम की इस बड़ी सफलता में सरकार का हाथ सबसे ऊपर रहा है, उन्होंने अच्छी नीतियां बनाईं, खर्चा कम रखने के तरीके ढूढें, और शानदार मार्केटिंग की, इसी वजह से वियतनाम एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के बाकी देशों से आगे निकल गया. प्राइवेट सेक्टर ने भी तेज़ी से खुद को बदला. अब वे सिर्फ पुराने टूर पैकेज नहीं बेच रहे, बल्कि संस्कृति, विरासत और प्रकृति पर फोकस करते हुए खास अनुभव बेच रहे हैं.

बड़े बदलाव लाने वाले सरकारी नियम

वियतनाम की सफलता की जड़ में अगस्त 2025 में आया एक खास सरकारी आदेश (Resolution 226/NQCP) है. इस आदेश ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है- इस साल के अंत तक ढाई करोड़ अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट को वियतनाम लाना है. खास बात यह है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ आखिरी चार महीनों में 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आने की उम्मीद है.

भारत के लोगों को भी वियतमान काफी पसंद हैं, यहां के लोगों के लिए कम बजट में विदेश टूर का ये बेस्ट ऑप्शन हैं. वियतनाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहां भारतीय रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा है. जिससे यह भारतीयों के लिए घूमने का एक बहुत ही सस्ता और शानदार विकल्प बन जाता है. यहां 1 भारतीय रुपया करीब 303.34 वियतनामी डोंग (Vietnamese Dong - VND) होता है, यानी, जब आप अपना भारतीय रुपया लेकर वियतनाम जाते हैं, तो वह करीब 300 गुना ज़्यादा हो जाता है.

Advertisement

अगर आप अपनी जेब में ₹10,000 रुपये लेकर जा रहे हैं, तो वियतनाम में यह राशि तुरंत 30 लाख 33 हजार 400 डोंग (3,033,400 VND) बन जाती है. यही वजह है कि भारतीयों के लिए वियतनाम में रहना, खाना और घूमना यूरोप या अमेरिका की तुलना में बहुत ही सस्ता पड़ता है.

यह भी पढ़ें: मेट्रो शहरों को पीछे छोड़ते टियर-2 सिटीज, क्यों बन रहे हैं नए रियल एस्टेट हॉट स्पॉट

---- समाप्त ----