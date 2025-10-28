वीजा खत्म होने के बाद किसी देश में रुके तो क्या होगा इसका अंजाम? जानिए ये 5 बड़े खतरे

विदेश घूमना सभी को पसंद है, क्योंकि इस दौरान लोग नई संस्कृति, अलग-अलग पकवानों और घूमने-फिरने के शानदार अनुभव का आनंद लेते हैं. लेकिन इसी एक्साइटमेंट में कई बार लोग एक जरूरी बात भूल जाते हैं, वीजा की खत्म होने की तारीख. अगर आपको लगता है कि 'एक-दो दिन ज्यादा रुकने से क्या हो जाएगा', तो यह बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है.

ज्यादातर देशों में वीजा की समय सीमा से एक दिन भी ज्यादा रुकना कानून के खिलाफ माना जाता है. इसके नतीजे इतने गंभीर हो सकते हैं कि आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, देश में दोबारा आने पर बैन लग सकता है और यहां तक कि आपका भविष्य का विदेश सफर भी खतरे में पड़ सकता है. इसलिए, अगर आप अपने घूमने का प्लान बढ़ा रहे हैं, तो इन 5 बड़े खतरों को जानना बहुत जरूरी है.

भरना पड़ सकता है भारी-भरकम जुर्माना

वीजा खत्म होने के बाद अगर आप एक भी दिन ज्यादा रुकते हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देश आप पर जबरदस्त जुर्माना लगा सकते हैं. हालांकि जुर्माने की यह रकम इस बात पर निर्भर करती है कि आप तय समय से कितने ज्यादा दिन रुके हैं. ध्यान रहे, यह जुर्माना बहुत तेजी से बढ़ता है और कई बार यह हजारों डॉलर तक पहुंच सकता है. ऐसे में आपको देश से जाने की अनुमति तभी मिलेगी, जब आप यह पूरा जुर्माना चुका देंगे. इसलिए, एक छोटी सी लापरवाही आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है.

हिरासत और देश का डर

अगर आप वीजा खत्म होने के बाद लंबे समय तक रुकते हैं, तो इमिग्रेशन (आप्रवासन) अधिकारी आपको हिरासत में ले सकते हैं और आपको निर्वासित (Deport) कर सकते हैं. डिपोर्ट होने का मतलब है कि आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है और यह रिकॉर्ड भविष्य में आपको किसी दूसरे देश का वीजा मिलने की संभावना को बहुत कम कर देता है. इसके अलावा देश निकाला देने की प्रक्रिया पूरी होने तक आपको इमिग्रेशन सेंटर में भी रखा जा सकता है. यही कारण है कि यह पूरा मामला लंबा, महंगा और मानसिक रूप से परेशान करने वाला हो सकता है.

उस देश में दोबारा जाने पर लग सकता है बैन

वीजा अवधि से ज्यादा रुकने पर देश आप पर कुछ समय के लिए, या कई बार हमेशा के लिए, उस देश में दोबारा एंट्री करने पर बैन लगा सकता है. कुछ बड़े देश तो सिर्फ 180 दिन ज्यादा रुकने पर भी आपको तीन साल तक दोबारा आने से रोक सकते हैं. अगर आप बार-बार या बहुत लंबे समय तक वीजा ओवरस्टे करते हैं, तो यह बैन और भी ज्यादा लंबा हो सकता है.यानी, आप अपनी पसंदीदा जगह पर दोबारा कभी घूम नहीं पाएंगे.

भविष्य में वीजा एप्लीकेशन हो सकती है रद्द

वीजा की अवधि से ज्यादा रुकने की जानकारी सभी देशों की इमिग्रेशन सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है और ये जानकारी अक्सर वैश्विक स्तर पर (Globally) शेयर की जाती है. ऐसे में जब आप भविष्य में किसी दूसरे देश के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, तो उस देश के अधिकारी आपके इस पुराने रिकॉर्ड को जरूर देखते हैं. वे इसे एक स्पष्ट संकेत मानते हैं कि आप उनके वीजा नियमों का भी उल्लंघन कर सकते हैं. ऐसे में, आपका नया वीजा आवेदन तुरंत रिजेक्ट हो सकता है. यानी एक गलती का असर आपके आने वाले सभी विदेश सफरों पर पड़ सकता है.

यात्रा बीमा और कानूनी अधिकार हो जाते हैं खत्म

यह एक बहुत जरूरी पॉइंट है. जैसे ही आपके वीजा की अवधि खत्म होती है, आपका यात्रा बीमा (Travel Insurance) तुरंत अवैध हो जाता है. इसका मतलब है कि अगर आप अवैध रूप से वहां रह रहे हैं और आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो आपका बीमा कंपनी इलाज का खर्च देने से साफ मना कर सकती है. इसके अलावा, अवैध रूप से रहने पर आप अल्पकालिक यात्रियों को मिलने वाले कई कानूनी अधिकारों से भी वंचित हो सकते हैं, जिससे आप आर्थिक और कानूनी दोनों तरह से असुरक्षित हो जाते हैं.

