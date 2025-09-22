दुनिया की 5 रहस्यमयी झीलें, कहीं उबलता है पानी, तो कहीं मिलते हैं कंकाल!

दुनिया में करोड़ों झीलें हैं, जिसे देखना सुकून भरा होता है, लेकिन कुछ ऐसी अनोखी झीलें भी हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है. कहीं पानी उबलता रहता है, तो कहीं कंकाल मिलते हैं. ये झीलें प्रकृति की अद्भुत शक्तियों का प्रमाण हैं और अपनी विचित्रता से हर किसी को हैरान कर देती हैं. आइए जानते हैं दुनिया की ऐसी ही 5 सबसे रहस्यमयी झीलों के बारे में, जिनकी कहानी किसी काल्पनिक कहानी से कम नहीं है.

1. बॉइलिंग लेक, डोमिनिका

डोमिनिका के मोर्ने ट्रोइस पिटोंस राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद यह झील किसी उबलते हुए बर्तन जैसी दिखती है. इसका पानी लगातार 82 से 91 डिग्री सेल्सियस पर खौलता रहता है, जो कि नीचे से निकलने वाली ज्वालामुखी गैसों की वजह से होता है. 200 फीट चौड़ी और 35 फीट गहरी इस झील में तैरना तो दूर, इसके पास जाना भी खतरनाक है. यह प्रकृति की एक डरावनी लेकिन अद्भुत कृति है.

2. नैट्रॉन झील, तंजानिया

यह एक सोडा झील है, जिसका पानी भयानक लाल रंग का होता है. इसके पानी में पाए जाने वाले विशेष शैवाल और बैक्टीरिया इसे यह रंग देते हैं. कहा जाता है कि इस झील का पानी इतना ज्यादा खारा और क्षारीय है कि इसमें गिरने वाले जानवर पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं. लेकिन हैरानी की बात है यह है कि लाखों छोटे फ्लेमिंगो पक्षी यहां आते हैं और इस झील को अपना घर बनाते हैं.

3. हिलियर झील, ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के मिडिल आइलैंड पर स्थित यह झील अपने चटक गुलाबी रंग की वजह से मशहूर है. इस झील को देखकर ऐसा लगता है, जैसे किसी ने इसमें बबलगम का रंग मिला दिया हो. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका रंग नमक-प्रेमी शैवाल और बैक्टीरिया के कारण है. यह गुलाबी झील चारों तरफ से यूकेलिप्टस के हरे-भरे जंगलों और समुद्र से घिरी है, जिससे यह नजारा और भी खूबसूरत लगता है.

उत्तराखंड के हिमालय में 16,470 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह झील "कंकालों की झील" के नाम से जानी जाती है. जब भी बर्फ पिघलती है, तो यहां सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देते हैं. माना जाता है कि ये कंकाल 9वीं शताब्दी के हैं. इन कंकालों का रहस्य आज तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है, और यही बात इस झील को और भी ज़्यादा रहस्यमयी बनाती है.

यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी मीठे पानी की झील है. माना जाता है कि इसमें दुनिया के कुल मीठे पानी का 20 प्रतिशत हिस्सा समाया हुआ है. यह झील मीठे पानी की सील जैसी अनोखी प्रजातियों का घर है. अपनी विशालता और गहराई की वजह से यह सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि एक अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्य है.

