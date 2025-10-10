सिर्फ अमीरों के लिए है एंट्री! लाखों-करोड़ों में बिकते हैं इन देशों के 'गोल्डन वीज़ा'

क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे वीज़ा भी हैं जो लाखों-करोड़ों की कीमत पर मिलते हैं? ये वीज़ा आम पर्यटक या काम करने वाले वीज़ा से बिल्कुल अलग होते हैं. इन्हें "गोल्डन वीज़ा" कहा जाता है, जो सिर्फ उन अमीर लोगों के लिए बनाए गए हैं जो किसी देश में भारी-भरकम पैसा निवेश करने के बदले में वहां की नागरिकता या लंबे समय तक रहने की अनुमति चाहते हैं. जहां साधारण वीज़ा $100 से $2000 तक आते हैं, वहीं इन 'गोल्डन वीज़ा' की कीमत $200,000 (लगभग 1.6 करोड़ रुपये) से शुरू होती है. ये वीज़ा न केवल आपको उस देश की नागरिकता देते हैं, बल्कि टैक्स में छूट और 150 से ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा भी देते हैं. आइए जानते हैं टॉप 5 ऐसे देशों के बारे में, जहां वीज़ा लेने का खर्च आम आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर है.
माल्टा का वीज़ा दुनिया के सबसे महंगे वीज़ा में से एक है. यहां की स्थायी नागरिकता पाने के लिए आपको कई तरह के निवेश करने पड़ते हैं, जिसमें एक बड़ा गैर-वापसी योग्य योगदान (Non-Refundable Contribution) और रियल एस्टेट में निवेश शामिल है. इस पूरे कार्यक्रम की न्यूनतम लागत लगभग $6.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर (जो भारतीय रुपयों में लगभग 52 करोड़ रुपये). इतनी बड़ी रकम खर्च करने पर आपको माल्टा और यूरोपीय संघ (EU) की पूरी नागरिकता मिल जाती है, जिससे आप अमेरिका, ब्रिटेन और 190 से ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा जा सकते हैं.
आप तुर्की की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 4 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 3.5 करोड़ रुपये) बैंक में जमा करने होंगे या फिर 5 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 4.5 करोड़ रुपये) की कोई संपत्ति खरीदनी होगी. इतना ही नहीं वीज़ा की प्रक्रिया पूरी होने में 3 से 6 महीने तक का समय लगता है. हालांकि इसके ज़रिए आप 110 से ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इस निवेश में पति/पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, यानी पूरी फैमिली को एक साथ नागरिकता का लाभ मिलता है.
जॉर्डन भी निवेश के बदले नागरिकता (Citizenship by Investment) देता है. यहाम के नागरिक बनने के लिए निवेशकों को आर्थिक विकास निधि या मंज़ूरशुदा परियोजनाओं में कम से कम $400,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देना होता है. यह प्रक्रिया पूरी होने में 6 से 12 महीने लगते हैं. हालांकि नागरिकता मिलने पर 50 से ज़्यादा वीज़ा-मुक्त देशों में जाने की छूट मिल जाती है, साथ ही परिवार के सदस्यों (जैसे माता-पिता और बच्चे) को भी ले जाने की छूट मिलती है.
यह कैरिबियाई देश अपने सुंदर द्वीपों के लिए जाना जाता है और इसका नागरिकता कार्यक्रम भी बहुत मशहूर है. यहां का वीज़ा पाने के लिए आपको $250,000 अमेरिकी डॉलर का गैर-वापसी योग्य दान करना होगा, या $400,000 से अधिक की अचल संपत्ति खरीदनी होगी. अच्छी बात यह है कि इस वीज़ा की प्रक्रिया तेज़ है, सिर्फ 3 से 6 महीने में मंज़ूरी मिल जाती है. इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि यहां कोई निवास की शर्त नहीं है. यह वीज़ा आपको शेंगेन क्षेत्र और यूके सहित 150 से अधिक देशों में वीज़ा-मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है.
मिस्र के लिए $250,000 अमेरिकी डॉलर का सीधा निवेश करना होता है. $300,000 की अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, या मिस्र के पाउंड में $500,000 की बैंक जमा राशि रख सकते हैं. इस वीज़ा के साथ आप 60 से ज्यादा देशों में बिना वीज़ा यात्रा कर सकते हैं और यह अफ्रीका और अरब देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने में भी मदद करता है.