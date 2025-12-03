scorecardresearch
 
2025 का आखिरी धमाका! राजस्थान में हर हफ्ते महाफेस्टिवल, घूमने का बना लें प्लान

राजस्थान टूरिज्म ने दिसंबर के लिए त्योहारों, मेलों और खास आयोजनों का अपना कैलेंडर जारी कर दिया है. इन फेस्टिवल्स को एक्सप्लोर कर आप 2025 के आखिरी मंथ को यादगार बना सकते हैं.

कुंभलगढ़ फेस्टिवल में कला का प्रदर्शन करते हुए कलाकार (फोटो- X/@my_rajasthan)
बस कुछ ही दिन बाकी और साल 2025 अब विदा लेने वाला है. कैलेंडर का यह आखिरी महीना, दिसंबर हमें गुजरे हुए पूरे साल को यादगार बनाने का एक मौका देता है, साथ ही हम जोश और उत्साह के साथ नए साल 2026 के स्वागत की तैयारी भी शुरू करते हैं. इस खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए, राजस्थान पूरी तरह से तैयार है.

अगर आप 2025 के इन बचे हुए दिनों को सचमुच यादगार बनाना चाहते हैं, तो राजस्थान टूरिज्म ने दिसंबर के लिए त्योहारों, मेलों और खास आयोजनों का अपना कैलेंडर जारी कर दिया है. कुंभलगढ़ से लेकर माउंट आबू तक, थार की रेगिस्तानी संस्कृति से लेकर पहाड़ों के उत्सव तक, राजस्थान में हर हफ्ते कोई न कोई ऐसा महाफेस्टिवल है, जो आपकी ईयर-एंड ट्रिप को हर तरह से मेमोरेबल बना देगा.

राजस्थान टूरिज्म के दिसंबर मंथ कैलेंडर को ‘साल का आखिरी धमाका’ कहना गलत नहीं होगा. उसमें सैलानियों के लिए फुल मौज-मस्ती का पूरा इंतजाम है. तो चलिए जानते हैं कि इस कैलेंडर में आपके लिए क्या क्या खास है. राजस्थान में अभी कुंभलगढ़ फेस्टिवल चल रहा है. 1 दिसंबर से शुरू हुए इस मेले का आज आखिरी दिन है. इस आयोजन में आपको राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलेगा.

कुंभलगढ़ फेस्टिवल के दौरान नाइट प्रोग्राम शानदार होते हैं. लोक नर्तक नाचते हैं. संगीतकार पारंपरिक और आधुनिक गीतों का जादू बिखेरते हैं. इससे सैलानियों के लिए ऐसा ऊर्जावान माहौल बनता है, जिसके आगोश में वे खुद को झूमने से रोक नहीं पाते हैं. राजस्थान टूरिज्म की ओर से इस फेस्टिवल की कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं, उनमें आप विरासत, कला और सुंदरता के इस उत्सव की साफ झलक देख सकते हैं.

कुंभलगढ़ फेस्टिवल के अलावा राजस्थान में दिसंबर के महीने में सैलानियों के लिए और भी बहुत कुछ खास है. 13 दिसंबर को जयपुर में कल्चर डायरिज् का आयोजन है, वहीं अगले दिन यानी 14 दिसंबर को यहीं ‘हेरिटेज डोर’ आयोजन होगा. फिर 21 से 22 दिसंबर को पाली में रणकपुर फेस्टिवल लगेगा. इसके 2 दिन बाद यानी 24 से 25 दिसंबर को भरतपुर में सूरजमल फेस्टिवल है. 24 और 25 दिसंबर को ही टोंक में टोंक फेयर लगेगा. दिसंबर के आखिर दिनों यानी 29 और 30 दिसंबर को माउंट आबू में विंटर फेस्टिवल है.

कल्चर डायरिज् और हेरिटेज डोर प्रोग्राम में सांस्कृतिक आयोजनों, रणकपुर फेस्टिवल में राजस्थानी घुनों और शास्त्रीय संगीत, टोंक की रेत में ऊंटों के साथ मेले को एन्जॉयमेंट और माउंट आबू में ठंड के बीच फेयर का रोमांच यकीन मानिए ये सब आपके राजस्थान टूर को हर तरह से बिंदास और यादगार बना देंगे. तो फिर सोचना क्या... राजस्थान घूमने का प्लान बना लीजिए.

