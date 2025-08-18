scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई का सीक्रेट हिल स्टेशन! जहां बारिश में मिलता है सुकून और एडवेंचर

मुंबई की भीड़भाड़ और भागदौड़ के बीच एक ऐसा हिल स्टेशन भी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं. जो लोग महाबलेश्वर या माथेरान की भीड़ और खर्च से बचना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह एक सस्ता, शांत और खूबसूरत वीकेंड डेस्टिनेशन है.

Advertisement
X
बारिश में जन्नत सा नजारा (Photo- Pixabay)
बारिश में जन्नत सा नजारा (Photo- Pixabay)

मुंबई की पहचान अक्सर उसके समंदर, बीच, भीड़भाड़ और नाइटलाइफ से होती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस भागदौड़ वाली जिंदगी के बीच मुंबई के पास एक ऐसा हिल स्टेशन भी है, जहां शांति, हरियाली और ताजगी का पूरा पैकेज मिलता है. इस जगह का नाम है येऊर हिल्स. मानसून के मौसम में तो यह जगह और भी जन्नत जैसी लगने लगती है.

कहां है येऊर हिल्स?

येऊर हिल्स, मुंबई के पास ठाणे इलाके में स्थित है. तकनीकी रूप से यह बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क का हिस्सा है, लेकिन यहां की एंट्री मुंबई से नहीं बल्कि ठाणे शहर से होती है. यही वजह है कि यहां भीड़ कम रहती है और यह जगह अब तक पर्यटकों की नजरों से कुछ हद तक बची हुई है. यह हिल स्टेशन सात बस्तियों में बंटा हुआ है. जहां करीब 3,500 आदिवासियों का घर है. यही वजह है कि यहां आपको असली लोकल कल्चर की झलक भी देखने को मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: एक दिन में घूम आएं पूरा देश! ये हैं दुनिया के 5 सबसे छोटे मुल्क

सम्बंधित ख़बरें

Heavy rain in Mumbai, red alert issued.
मुंबई में आसमानी आफत... स्कूल बंद-जनजीवन ठप; रेड अलर्ट जारी 
भारी बारिश ने कैसे थामी मुंबई की रफ्तार, देखें 'लंच ब्रेक' 
mumbai rain alert
Mumbai Rain: मायानगरी में बारिश का कहर, ट्रैफिक जाम... 
ganesh chaturthi dates
Ganesh Chaturthi 2025: तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि?  
Heavy Rain in Mumbai
मुंबई में भारी बारिश का तांडव, पानी में डूबा अंधेरी सबवे, स्कूल भी बंद...देखें VIDEO 

हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता का खजाना

येऊर हिल्स अपनी घनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है. मानसून आते ही यहां के झरने, नाले और धुंध भरे नजारे इसे मिनी महाबलेश्वर और मिनी माथेरान की तरह बना देते हैं. यहां आपको तरह-तरह के पेड़-पौधे, पक्षी और वन्यजीव भी देखने को मिल सकते हैं. यही वजह है कि यह जगह ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है.

Advertisement

क्यों जाएं येऊर हिल्स?

मुंबई और ठाणे के लोग वीकेंड पर अक्सर माथेरान और महाबलेश्वर का प्लान बनाते हैं, लेकिन वहां की भीड़ और खर्च हर बार भारी पड़ जाता है. ऐसे में येऊर हिल्स एक परफेक्ट विकल्प है. यह जगह अब धीरे-धीरे ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के बीच फेमस हो रही है. खासकर मानसून में यह इतना खूबसूरत हो जाता है कि यहां आने वाला हर शख्स इसे बार-बार याद करता है.

यह भी पढ़ें: 15 अगस्त लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का है प्लान, ये 5 डेस्टिनेशन बना देंगे आपकी यात्रा खास

पर्यटकों के लिए क्या है खास?

येऊर हिल्स में कई निजी बंगले और छोटे-छोटे रिसॉर्ट हैं, जो इसे इको-पर्यटन का हॉटस्पॉट बनाते हैं. यहां का माहौल इतना शांत है कि आप दिनभर शहर की भीड़-भाड़ भूल जाएंगे.  यहां आकर आप सुबह-सुबह ट्रैकिंग कर सकते हैं, जंगल के रास्तों पर घूम सकते हैं और चाहें तो वीकेंड पर परिवार के साथ पिकनिक का मजा भी ले सकते हैं. बारिश के मौसम में यहां बहते झरनों का नजारा देखकर लगता है मानो आप मुंबई में नहीं, बल्कि किसी हिल स्टेशन में हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement