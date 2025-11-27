विदेश घूमना है, ₹50,000 में इस देश में एक करोड़ की ट्रिप का मजा लें!

अगर आप सोचते हैं कि विदेश में लग्जरी लाइफ जीने के लिए जेब में मोटी रकम होनी जरूरी है, तो लाओस आपका यह भ्रम तुरंत तोड़ देगा. यह वो देश है, जहां सिर्फ 50,000 रुपये लेकर पहुंचते ही आप करोड़पति बन जाते हैं. वजह है लाओस की बेहद सस्ती करेंसी और वहां की किफायती लाइफस्टाइल. खूबसूरत पहाड़, शांत सड़कें, शानदार कॉफी, सस्ता खाना और आसान वीजा, ये सब मिलकर लाओस को भारतीय यात्रियों के लिए एक बजट-फ्रेंडली स्वर्ग बना देते हैं. यहां हर कदम पर ऐसा महसूस होता है, जैसे कम पैसे में भी लग्जरी आपकी जेब में रखी हो.

भारत छोड़ते ही लग्जरी की ‘लॉटरी’ जैसा एहसास

लाओस की करेंसी ‘लाओ कीप’ भारतीय रुपये के मुकाबले बेहद सस्ती है. अभी 1 भारतीय रुपया लगभग 243 लाओ कीप के बराबर है. ऐसे में सिर्फ 50,000 रुपये लेकर लाओस पहुंचते ही आपके पास करीब 1.21 करोड़ लाओ कीप हो जाते हैं. यही वजह है कि भारतीय यात्रियों को यहां हर चीज बेहद सस्ती और आसानी से मिलने वाली लगती है. इसके अलावा यहां की शांति, साफ हवा और स्लो लाइफस्टाइल मिलकर ऐसा अनुभव देती है, जिसका भारत में कोई बजट ट्रैवलर सिर्फ सपना ही देख सकता है.

कैश की जरूरत और करेंसी की बारीकियां

लाओस में पेमेंट अभी भी ज्यादातर कैश पर निर्भर है. लाओ कीप यहां की मुख्य करेंसी है, लेकिन अमेरिकी डॉलर और थाई बाट भी चले आते हैं. हालांकि स्ट्रीट फूड, लोकल मार्केट और छोटे दुकानों में कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते, इसलिए यात्रियों को शुरुआत से ही कैश रखना ही सुरक्षित होता है. बड़े शहरों में कार्ड काम कर जाते हैं, लेकिन गांवों और गैर-पर्यटन क्षेत्रों में कैश ही चलेगा. इसलिए ट्रिप के दौरान करेंसी एक्सचेंज की तैयारी जरूरी है.

बजट में भी मिलता है प्रीमियम ट्रैवल का एहसास

लाओस की खासियत सिर्फ उसकी खूबसूरत पहाड़ियों और शांत माहौल में ही नहीं, बल्कि उसकी लाइफस्टाइल में भी है. यहां ठहरने का खर्च इतना कम है कि 1000 से 2500 रुपये में आपको साफ–सुथरे, अच्छे होटल आसानी से मिल जाते हैं. भारतीय रुपये की ताकत यहां और बढ़ जाती है, इसलिए कम बजट में भी आप आरामदायक और लगभग लग्जरी जैसा ट्रैवल एक्सपीरियंस जी सकते हैं. खाने-पीने की बात करें तो लाओस ट्रैवलर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं. सड़क किनारे मिलने वाला स्ट्रीट फूड और छोटे रेस्टोरेंट 40- 50 रुपये में ही पूरा पेट भर देते हैं. इतना ही नहीं यहां का यातायात भी बेहद सस्ता है.

भारत से जुड़ाव और आसान वीजा सुविधा

लाओस को ‘लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक’ के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी वियांग चान है. भारत और लाओस का रिश्ता काफी पुराना माना जाता है. बताया जाता है कि कलिंग युद्ध के समय भारत से कई लोग पूर्वोत्तर होते हुए इस क्षेत्र में पहुंचे थे और आज भी लाओस के लोग खुद को भारतीय मूल से जुड़ा मानते हैं.

भौगोलिक रूप से लाओस की एक दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया का यह एकमात्र देश है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, यानी यह समुद्र से घिरा हुआ नहीं है. इस तरह, लाओस न सिर्फ एक सस्ता और खूबसूरत डेस्टिनेशन है, बल्कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा एक अनूठा देश भी है.



