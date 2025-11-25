scorecardresearch
 

Feedback

सर्दियों में ही दिखता भारत का ये दुर्लभ प्राकृतिक नजारा, जिसे देखने हर साल उमड़ते हैं लाखों टूरिस्ट!

‘विंटर लाइन’, जो भारत के सबसे दुर्लभ प्राकृतिक नजारों में से एक है. हर साल इस प्राकृतिक घटना को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट भारत आते हैं. आइए जानते हैं कि ‘विंटर लाइन’ क्या है, भारत में इसे कब और कहां देखा जा सकता है.

Advertisement
X
मसूरी में विंटर लाइन का अद्भुत दृश्य (Photo: Pixabay)
मसूरी में विंटर लाइन का अद्भुत दृश्य (Photo: Pixabay)

भारत में घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ है. अगर आप इन जगहों को गिनेंगे, तो एक लंबी-चौड़ी ट्रैवल बकेट लिस्ट बन जाएगी. इन्हीं में शामिल है ‘विंटर लाइन’, जो भारत के सबसे दुर्लभ प्राकृतिक नजारों में से एक है. ये लाइन सिर्फ सर्दियों में ही दिखती है. ‘विंटर लाइन’ को देखने हर साल लाखों टूरिस्ट भारत में उमड़ पड़ते हैं. आइए जानते हैं कि ‘विंटर लाइन’ क्या है, भारत में इसे कब और कहां देखा जा सकता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्स एक्स (पहले ट्विटर) पर रूरल नोमद (@rural_nomad) नाम के यूजर ‘विंटर लाइन’ की तस्वीर पोस्ट की है. वे भारत के सबसे मनमोहक नजारों में से एक ‘विंटर लाइन’ की भारी शब्दोें में तारीफ करते हैं. उन्होंने दुनिया भर में मशहूर विंटर लाइन को मसूरी की शान बताया.

विंटर लाइन एक अति दुर्लभ प्राकृतिक नजारा है, जो सिर्फ मौसम के कुछ खास पलों में ही दिखती है. जो लोग दुर्लभ प्राकृतिक नजारों, सर्दियों के आसमान और वातावरण के रहस्यों से प्यार करते हैं, उनको विंटर लाइन को जरूर देखना चाहिए. जिनको ये लाइन दिख जाती है, उनको कभी न भुलाए जाने वाला अनुभव हासिल होता है.

सम्बंधित ख़बरें

छत पर चढ़ बुजुर्ग को जेसीबी की मदद से उतारा.(Photo:Screengrab)
उत्तराखंड में बुलडोजर एक्शन पर हंगामा, छत पर चढ़े बुजुर्ग को JCB से उतारा 
Bangladeshi arrest
फर्जी पहचान, धर्म परिवर्तन, बांग्लादेश जाकर शादी... देहरादून से गिरफ्तारी 
युवाओं को म्यांमार भेजने वाले तीन गिरफ्तार. (Photo: Representational )
साइबर क्राइम के लिए युवाओं को म्यांमार भेजने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार 
police demo
उत्तराखंड: अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही कार शिप्रा नदी में गिरी, 3 शिक्षकों की मौत 
जिलेटिन स्टिक मिलने से मची सनसनी (Photo: ITG)
अल्मोड़ा में स्कूल के पास मिली 161 जिलेटिन स्टिक, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप 

क्या है विंटर लाइन?

विंटर लाइन एक दुर्लभ वायुमंडलीय घटना (Atmospheric Phenomenon) है, जो सर्दियों में उत्तराखंड में मसूरी, चकराता और नैनीताल में दिखाई देती है. इसमें सूर्यास्त के समय आसमान में एक चमकदार क्षैतिज पट्टी बन जाती है, जो असल क्षितिज से अलग दिखाई देती है. इसी कारण इसे ‘झूठा क्षितिज’ (False Horizon) भी कहा जाता है.

Advertisement

विंटर लाइन कैसे बनती?

यह घटना ठंडी और गर्म हवाओं के टकराने, तापमान में तेज़ अंतर और भूगोलिक संरचना (जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र) की वजह से दिखाई देती है, जो इसे अत्यंत सुंदर और अद्भुत बनाती है. विंटर लाइन देखने का सही समय नवंबर और दिसंबर के महीने को बताया जाता है. हर साल दिसंबर के अंत में मसूरी में ‘विंटर लाइन महोत्सव’ का आयोजन होता है. तो इन सर्दियों में आपको उत्तराखंड में इस प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement