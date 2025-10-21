scorecardresearch
 

दिल्ली-एनसीआर में दम घुट रहा, घूम आएं ये सस्ते ठिकाने, जहां है साफ हवा

दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण केवल एक मौसमी समस्या नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य आपातकाल है. ऐसे में, इन कम बजट के ठिकानों की 2-4 दिनों की यात्रा न केवल आपके तनाव को कम करेगी, बल्कि आपको और आपके परिवार को कुछ समय के लिए 'प्योर ऑक्सीजन' में सांस लेने का मौका देगी. 

X
दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई जहरीली (Photo-ITG)
दिल्ली और NCR में दिवाली का जश्न तो खत्म हो गया, लेकिन पीछे छूट गई है जहरीली हवा, जिसमें लोगों का सचमुच दम घुट रहा है. यह जहरीली हवा न केवल हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ाती है. ऐसे में अगर आप इस दम घोंटने वाले माहौल से एक छोटा सा ब्रेक लेकर साफ हवा में सांस लेना चाहते हैं, तो शहर की भाग-दौड़ और प्रदूषण से दूर भागने के लिए ये जगहें आपके लिए बिल्कुल बेस्ट हैं.

दिल्ली से 5-7 घंटे की दूरी पर कुछ ऐसे 'ग्रीन एस्केप' मौजूद हैं, जहां आप कम बजट में शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली का AQI बहुत खराब, यहां चेक करें अपने शहर की Air Quality

ऋषिकेश, उत्तराखंड

गंगा के किनारे बसा ऋषिकेश अपनी आध्यात्मिक शांति और एडवेंचर गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है. पहाड़ियों और पवित्र गंगा नदी के तट पर होने के कारण, यहां की हवा दिल्ली-एनसीआर की तुलना में बहुत शुद्ध और ताज़ी रहती है. नदी के किनारे का माहौल तनाव दूर करने में मदद करता है. दिल्ली से ऋषिकेश के लिए बसें आसानी से उपलब्ध हैं. यहां आश्रमों और सस्ते हॉस्टलों में ठहरने का खर्च  ₹300 से ₹800 प्रतिदिन तक हो सकता है.

लैंसडाउन 

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित एक शांत और कम भीड़-भाड़ वाला हिल स्टेशन है लैंसडाउन. घने देवदार के जंगलों से घिरा यह स्थान शुद्ध हवा के लिए जाना जाता है. यहां का शांत माहौल और हरियाली शहरी प्रदूषण के बाद फेफड़ों को राहत देती है. दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 250 किमी है. बस या शेयरिंग टैक्सी से यहां पहुंचा जा सकता है. यहां कई बजट होमस्टे और गेस्ट हाउस 800 से 1500 प्रतिदिन पर उपलब्ध हैं.

दमदमा झील 

दिल्ली-एनसीआर के सबसे करीब, प्रकृति के बीच सुकून पाने का यह एक बेहतरीन विकल्प है. गुरुग्राम से कुछ ही दूरी पर स्थित यह झील, हरे-भरे घास के मैदानों और पहाड़ों से घिरी है. यह जगह शुद्ध हवा का सुखद अनुभव देती है और पिकनिक मनाने के लिए एक शानदार विकल्प है. दिल्ली से केवल 50 किमी दूर होने के कारण, आप अपनी कार या कैब से जा सकते हैं. यहां झील के आसपास कई रिसॉर्ट और कैंपिंग साइट्स हैं जो 24 घंटे के पैकेज (₹2,000 से ₹3,500 प्रति व्यक्ति) में ठहरने और भोजन की सुविधा देते हैं.

नीमराना फोर्ट 

अगर आप इतिहास और शांति दोनों चाहते हैं, तो यह दिल्ली से करीब 120 किमी दूर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है. यह शहर की मुख्य भीड़-भाड़ से दूर है और यहां का खुला रेगिस्तानी इलाका हवा को कुछ हद तक साफ रखता है. आप कम बजट में यहां का एंट्री टिकट और लंच पैकेज ले सकते हैं, जो आपको किले का अनुभव देता है. रात रुकने के लिए आप नीमराना या आस-पास के कस्बों में सस्ते गेस्ट हाउस देख सकते हैं, जिसके लिए आपको 1500 रुपये से लेकर 2 हजार तक देना होगा.

यह भी पढ़ें: ट्रेन नहीं, चलता-फिरता 'लंगर'! 33 घंटे के सफर में मुफ्त में मिलता है खाना

---- समाप्त ----
