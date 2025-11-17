चीन के इस रिजॉर्ट में अलार्म नहीं, शेर का बच्चा सुबह आकर जगाता है

कल्पना कीजिए कि सुबह आपको उठाने के लिए कोई अलार्म नहीं, बल्कि एक शेर का बच्चा आपके कमरे का दरवाजा खटखटाए. यह फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि चीन के एक रिजॉर्ट की अनोखी सर्विस है, जो अपनी इस अजीबोगरीब मॉर्निंग कॉल सर्विस की वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. इस रिजॉर्ट में मेहमानों को जगाने के लिए होटल कर्मचारियों के साथ एक नन्हा शेर का बच्चा भी उनके कमरे में आता है. यह लायन सुबह-सुबह कमरे में पहुंचता है और बच्चे खुशी-खुशी उससे खेलने लगते हैं.

और पढ़ें

वेक-अप सर्विस के लिए लंबी कतार.

यह अनोखी सुविधा केवल 20 खास कमरों में ही उपलब्ध है. यही वजह है कि इसकी बुकिंग बहुत तेजी से होती है. होटल के मुताबिक, नवंबर माह तक के लिए सभी कमरे पूरी तरह फुल हो चुके हैं. खास बात यह है कि यहां एक रात रुकने का किराया करीब 88 डॉलर है.

होटल इस बात पर जोर देता है कि उनके पास शेर के बच्चे को रखने और उसकी देखभाल करने की पूरी कानूनी अनुमति है. साथ ही, इस सर्विस को उन्होंने स्थानीय प्रशासन में रजिस्टर्ड भी कराया है, ताकि कोई कानूनी दिक्कत न आए. यह मॉर्निंग कॉल रोज़ाना सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच दी जाती है और हर सेशन लगभग 7 मिनट का होता है. इतना ही नहीं यहां सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है. इसलिए शेर का बच्चा हमेशा एक प्रशिक्षित ट्रेंड केयरटेकर के साथ कमरे में आता है. इस सर्विस का उपयोग करने से पहले मेहमानों को एक एग्रीमेंट पर साइन करना जरूरी होता है, जिसमें सुरक्षा से जुड़ी सभी शर्तें लिखी होती हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: स्विट्जरलैंड का रेस्तरां जहां आंखों पर पट्टी बांधकर खाते हैं लोग, भारत में भी ट्रेंड

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया

कुछ यूजर्स को यह सर्विस बेहद मजेदार लग रही है. उनका कहना है कि बच्चों को जगाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता. कुछ लोग मजाक में यह भी लिख रहे हैं कि अब भालू और बाघ के बच्चे भी शामिल कर देने चाहिए. लेकिन दूसरी तरफ कई लोग इसे खतरनाक बता रहे हैं. उनका कहना है कि जंगली जानवरों के साथ बच्चे कितने सुरक्षित हैं, यह बड़ा सवाल है. बीजिंग यूथ डेली ने अपने संपादकीय में लिखा कि यह ट्रेंड गलत दिशा में जा रहा है और यह भी पूछा कि क्या यह एनिमल परफॉर्मेंस की श्रेणी में आता है? क्या जानवरों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा?

यह भी पढ़ें: चीन का अजीब ट्रेंड, पैसे देकर 'मसालेदार सूप' में क्यों नहा रहे हैं लोग

पहले भी हो चुका विवाद

इसी साल जून में चोंगकिंग के एक होटल में रेड पांडा वेक-अप सर्विस भी विवादों में आई थी और प्रशासन ने उसे बंद करवा दिया था. रेड पांडा दूसरी श्रेणी के संरक्षित जीव हैं, जबकि शेर और बाघ पहली श्रेणी के अत्यधिक संरक्षित प्रजातियों में आते हैं. इसलिए इस नई सर्विस को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं.

---- समाप्त ----