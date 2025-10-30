चीन का अजीब ट्रेंड, पैसे देकर 'मसालेदार सूप' में क्यों नहा रहे हैं लोग

चीन में इन दिनों एक अजीब लेकिन दिलचस्प ट्रेंड वायरल हो गया है,‘हॉटपॉट बाथ’. यहां लोग मिर्च, दूध और जड़ी-बूटियों से भरे गर्म सूप में डुबकी लगा रहे हैं. इस अनोखे अनुभव को देखने और आजमाने के लिए अब बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. यह नया ट्रेंड चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत की राजधानी हार्बिन में शुरू हुआ है.

यहां एक रिजॉर्ट ने अक्टूबर में यह आइडिया लॉन्च किया. रिजॉर्ट की नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स को सूप जैसे बाथपूल में बदल दिया गया है. यह कॉन्सेप्ट पारंपरिक चाइनीज मेडिसिन (TCM) से प्रेरित है, जहां सदियों से हर्बल बाथ से इलाज करने की परंपरा रही है.

बाथटब है या सूप का बर्तन?

यह बाथ पूल बिल्कुल हॉटपॉट जैसा दिखता है. जो कि दो हिस्सों में बंटा हुआ. एक हिस्सा लाल और तीखा, जिसमें मिर्च, बैंगन और पत्तागोभी जैसी चीजें सजाई जाती हैं. दूसरा हिस्सा सफेद, जिसमें दूध, खजूर और हर्बल बेरी मिलाई जाती हैं. रिजॉर्ट के कर्मचारियों के मुताबिक, लाल रंग असली मिर्च से नहीं बल्कि गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है. कहते हैं, लाल हिस्सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है, जबकि दूध वाला हिस्सा स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: जापान जाना होगा महंगा, 2026 से लागू होंगे नए नियम और चार्ज

कीमत और सुविधा

चीन का यह अनोखा हॉटपॉट बाथ एक पूरे पैकेज के रूप में उपलब्ध है, जिसका शुल्क 160 युआन (करीब ₹1,900) है. इस शुल्क में आपको हॉटपॉट बाथ के अनुभव के साथ-साथ सॉना (भाप लेना) और बुफे मील (पेट भरकर खाना) तीनों सुविधाएं मिलती हैं. हालांकि, इस बाथ को आजमाते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि इस सूप बाथ में 15 से 20 मिनट से ज्यादा डुबकी न लगाएं और रिजॉर्ट साफ तौर पर चेतावनी देता है कि इस सूप वाले पानी को पीना सख्त मना है. इसके अलावा, दिल की बीमारी, किसी तरह की एलर्जी या त्वचा (स्किन) की समस्या वाले लोगों को भी इसमें हिस्सा लेने से मना किया गया है.

यह भी पढ़ें: चलता-फिरता महल...भारत की 4 शाही ट्रेनें जिनके आगे 5-स्टार होटल भी फीके!

लोगों के अनुभव और रिएक्शन

कई लोगों ने इसे सबसे सुकून भरा अनुभव बताया. उनका कहना है कि गर्म भाप और हर्बल खुशबू से शरीर हल्का महसूस होता है. रिजॉर्ट में मेहमानों को हर्बल टी और फ्रूट्स भी फ्री में दिए जाते हैं. हालांकि, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे खाने की बर्बादी बताया, तो कुछ ने कहा कि हॉटपॉट चीन की संस्कृति का हिस्सा है, इसे सेलिब्रेट करने का ये मजेदार तरीका है.

Advertisement

वैज्ञानिक तौर पर मिर्च और दूध से नहाने के फायदे साबित नहीं हुए हैं, लेकिन चीन में यह ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है. लोग कह रहे हैं कि सर्दी भगाने का इससे मसालेदार तरीका और क्या हो सकता है.

---- समाप्त ----