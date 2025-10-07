दीपिका-रणवीर बने अबू धाबी टूरिज्म के ब्रांड एंबेसडर, दिखाएंगे शहर का नया चेहरा

अबू धाबी के पर्यटन को अब एक नया चेहरा मिल गया है. बॉलीवुड का मशहूर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अब इस खूबसूरत शहर के ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं. रणवीर पहले से ही अबू धाबी का प्रचार कर रहे थे, वहीं अब दीपिका के जुड़ने से ये दोनों मिलकर इस जगह को दुनिया के सामने पेश करेंगे. यह पहला मौका है जब कोई बॉलीवुड जोड़ा किसी टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रतिनिधित्व करेगा. दोनों अब अपनी फिल्मों और कहानियों के ज़रिए लोगों को अबू धाबी की खूबसूरती, संस्कृति और वहां के गर्मजोशी भरे स्वागत से रूबरू कराएंगे.
दीपिका पादुकोण ने अबू धाबी से जुड़ने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि यात्रा का असली मज़ा तब आता है जब आप उसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं. दीपिका ने बताया कि उनके पति रणवीर पिछले तीन साल से अबू धाबी घूम रहे हैं, और अब उनके साथ इस सफर का हिस्सा बनकर वह बहुत खुश हैं. इस पर उन्होंने कहा किअबू धाबी की परंपराएं बेहद सुंदर हैं और यहां के लोग मेहमानों का स्वागत अपने परिवार की तरह करते हैं.
अबू धाबी पारिवारिक छुट्टियों के लिए एक शानदार जगह है. रणवीर के अनुसार, यह शहर संस्कृति, रोमांच, समुद्र तटों और मनोरंजन का खूबसूरत संगम है. उन्होंने कहा कि अबू धाबी ऐसी जगह है, जहां लोग जीवन भर की यादें बनाने आते हैं. रणवीर ने यह भी बताया कि अपनी पत्नी दीपिका के साथ इस सफर को साझा करना उनके लिए बेहद खुशी की बात है.
दीपिका अबू धाबी के आगामी अभियानों का नेतृत्व करेंगी, जिनमें अमीरात की मौसमी पेशकशें और दिवाली जैसे त्यौहार शामिल होंगे. पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इस पावर कपल की जोड़ी से अबू धाबी की पहचान एक जीवंत, परिवारिक और आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत होगी.