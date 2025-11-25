कनाडा की ये 5 डेस्टिनेशन हैं बेस्ट, बस घूमने के लिए जेब करनी होगी ज्यादा ढीली

कनाडा एक ऐसा नाम जो सुनते ही विशाल पहाड़ों, नीली झीलों और बर्फीले नजारों की तस्वीरों सामने आ जाती हैं. यह देश सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत अनुभवों के लिए भी जाना जाता है. अगर आप एक ऐसे ट्रैवलर हैं जिसका दिल रोमांच और प्रकृति, दोनों में बसता है, तो आपकी बकेट लिस्ट में कनाडा की ये 5 अद्भुत जगहें जरूर शामिल होनी चाहिए. बैनफ के हरे-भरे जंगलों से लेकर ध्रुवीय भालुओं के घर 'चर्चिल' तक, और कैपिलानो के रोमांचक सस्पेंशन ब्रिज से लेकर कोलंबिया आइसफील्ड के बर्फीले एडवेंचर तक ये वो अनुभव हैं जो दुनिया भर के यात्रियों का दिल जीत लेते हैं.

लेकिन कनाडा के इस सपने को पूरा करने से पहले, आपको एक 'टेस्ट' भी पास करना होगा, आपकी जेब का टेस्ट. कनाडा का वीजा पाने के लिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रखनी होगी.

1. बैनफ राष्ट्रीय उद्यान

यह कनाडा के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है. रॉकी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित यह जगह आउटडोर प्रेमियों के लिए स्वर्ग है. यहां जंगल, पहाड़, मनमोहक झीलें और स्की रिसॉर्ट सब कुछ एक ही जगह मिलता है. यही वजह है कि यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं है.

2. कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज

वैंकूवर में स्थित कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज उन जगहों में से है, जहां जाते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं. 140 मीटर लंबा और 70 मीटर ऊंचाई पर झूलता यह पुल किसी एडवेंचर फिल्म का हिस्सा लगता है. पुल पार करते हुए नीचे बहती नदी और चारों तरफ फैला घना जंगल किसी भी यात्री को मंत्रमुग्ध कर देता है. जो लोग रोमांच के साथ खूबसूरती को भी जीना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह किसी अनुभव से कम नहीं.

3. बुचार्ट गार्ड

अगर आप फूलों और बागवानी के शौकीन हैं, तो विक्टोरिया का बुचार्ट गार्डन जरूर जाएं. एक सदी से भी ज्यादा पुराने इन बागानों को कनाडा का राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल घोषित किया गया है. यहां गुलाबों का बगीचा, जापानी शैली का बगीचा और इतालवी शैली का बगीचा जैसे कई सेक्शन हैं, जो किसी कहानी की किताब जैसे लगते हैं.

4. कोलंबिया आइसफील्ड

अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो कोलंबिया आइसफील्ड आपके लिए परफेक्ट जगह है. रॉकीज का यह हिस्सा छह बड़े ग्लेशियरों का घर है और गर्मियों व बसंत के मौसम में यहां की सैर बेहद रोमांचक होती है. आगर आप के पास स्पेशल वाहन है, तो ग्लेशियर के ऊपर तक जा सकते हैं. यहां आकर बर्फ की दरारों को करीब से देख सकते हैं और आसपास की बर्फीली झीलों की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं. यह अनुभव आपको दुनिया के किसी और हिस्से में मुश्किल से मिलेगा.

5. चर्चिल

दुनिया में बहुत कम ऐसे शहर हैं जहां आप ध्रुवीय भालुओं को खुले में घूमते देख सकते हैं और चर्चिल उन्हीं में से एक है. इसे “पोलर बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड” कहा जाता है. यहां आकर आपको नेचर का असली रूप देखने को मिलता है. अगर आप वाइल्डलाइफ लवर्स हैं, तो चर्चिल आपके ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए.

सबसे बड़ा टेस्ट आपकी जेब का

कनाडा की सरकार की एक ही चिंता रहती है कि क्या आप सच में घूमने जा रहे हैं या घूमने के बहाने वहां बसने? यही कारण है कि वीजा देने से पहले आपकी आर्थिक स्थिति को बारीकी से जांचा जाता है. आपकी सैलरी, बैंक बैलेंस, पिछले छह महीने के बैंक स्टेटमेंट, ITR, बिजनेस पेपर्स… ये सब दस्तावेज बताते हैं कि आप कितने मजबूत हैं. आमतौर पर 70–80 हजार की मासिक आय और बैंक में 7–8 लाख रुपये मेंटेन होना आपकी फाइल को मजबूत करता है. अगर आपका पैसा कम दिखता है, तो वीजा अधिकारी को शक हो सकता है.



