हवा में लटकता है यह होटल, जहां तक जाने से पहले जान हथेली पर रखनी पड़ती है!

अगर आप रोमांच के दीवाने हैं और जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जो लोगों को हैरान कर दे, तो पेरू का स्काईलॉज एडवेंचर सुइट्स आपके लिए ही बना है. लेकिन ध्यान रहे, यहां रहना उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है. क्योंकि इस होटल में पहुंचने के लिए आपको सड़क या सीढ़ियां नहीं, बल्कि 400 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ना पड़ता है.

यह जगह किसी आम बिल्डिंग जैसी नहीं है. घाटी की जमीन से लगभग 1,312 फीट ऊपर, ये कमरे चट्टान से लटके हुए कांच जैसे कैप्सूल हैं. ये कैप्सूल हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले मजबूत एल्युमीनियम और खास प्लास्टिक से बने हैं, ताकि ये हर तरह के मौसम को झेल सकें. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन छोटे कमरों में वह हर सुविधा है जो एक अच्छे होटल में होती है. जब आप इन कैप्सूल के अंदर होते हैं, तो बाहर का नजारा ऐसा लगता है जैसे आप किसी अंतरिक्ष यान में बैठे हैं और पूरी दुनिया आपके नीचे है.

कमरे तक पहुंचना ही असली एडवेंचर

इस होटल का असली मज़ा तो आपके कमरे तक पहुंचने में है. क्योंकि ऊपर जाने के लिए मेहमानों के पास दो रास्ते हैं. पहला, फेराटा के ज़रिए चढ़ाई. इस रास्ते में चट्टान पर लोहे की सीढ़ियां और केबल लगे होते हैं, जिनकी मदद से आप खुद चढ़ाई कर सकते हैं. दूसरा तरीका है जिपलाइन पर सवार होकर सीधे अपने कैप्सूल तक पहुंचना. आप इन दोनों विकल्पों में से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन दोनों ही विकल्पों में रोमांच और पसीना आना तय है. यह रोमांचक सफ़र आपको होटल के कमरे तक पहुंचने से पहले ही एक यादगार अनुभव दे देता है.

आसमान से तारों का दीदार और शानदार विदाई

एक बार जब आप इतनी मेहनत करके सुरक्षित अपने कैप्सूल में पहुंच जाते हैं, तो असली जादू शुरू होता है. दरअसल शाम होते ही, आपको पास के एक डाइनिंग पॉड में स्वादिष्ट भोजन और वाइन परोसी जाती है. इतने ऊपर खाने का यह अनुभव आपको एक पल के लिए यह महसूस कराता है, जैसे आप पूरी दुनिया के ऊपर हवा में तैर रहे हों. लेकिन सबसे यादगार पल तो रात में आता है, जब आपका पूरा पारदर्शी पॉड रात होते ही एक निजी तारामंडल में बदल जाता है. एंडीज की पर्वत श्रृंखला के बीच, अनगिनत चमकते तारों और नीचे घाटी की हल्की रोशनी का यह नजारा आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में हमेशा के लिए बस जाता है. इतना ही नहीं अगली सुबह, बादलों के ऊपर बैठकर नाश्ता करना किसी सपने से कम नहीं होता.नाश्ते के बाद, मेहमान रोमांचक जिपलाइन के जरिए सीधे घाटी की जमीन पर वापस उतरते हैं, जो इस रोमांचक यात्रा का एक शानदार अंत होता है. हालांकि यह अनुभव सस्ता नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले का दूसरा कोई होटल भी नहीं है.

एक रात का खर्च और बुकिंग जानकारी

इस होटल में ठहरने का खर्च आपके चुने गए रास्ते पर निर्भर करता है. अगर आप केवल चढ़ाई (फेराटा) करते हैं या सिर्फ जिपलाइन लेते हैं, तो एक रात का खर्च करीब 40,350 रुपये है. जबकि अगर आप दोनों का मजा लेना चाहते हैं, तो इसकी कीमत 42,701 रुपए तक पहुंच जाती है. यहां सिर्फ तीन ग्लास पॉड हैं, जिनमें दो से तीन लोग रह सकते हैं. इतना ही नहीं यहां जगह सीमित है. यही वजह है कि इसकी बुकिंग बहुत जल्दी फुल हो जाती है.

