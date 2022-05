सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदते वक्त जरूर यूज करें यह कोड, पता चल जाएगी हर एक खराबी

सेकेंड हैंड यानी पुराना स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. इस तरह के डिवाइसेस को खरीदते वक्त बहुत से लोग डील के बारे में सोचते हैं, जबकि उन्हें फोन को पूरी तरह से चेक करना चाहिए.

ज्यादातर लोग सिर्फ फिजिकल डैमेज को ध्यान में रखकर पुराने फोन खरीद लेते हैं. बाद में ऐसे ही लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें खराब डील मिली है. अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप सेकेंड हैंड फोन की प्रॉपर टेस्टिंग कर सकते हैं.

इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी होगी, जिसका इस्तेमाल आपको फोन पर करना होगा. इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी फोन के कैमरा, स्पीकर, टच, कलर, स्क्रीन और यहां तक की सेंसर्स तक की टेस्टिंग कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है यह ट्रिक और कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं.

जरूर यूज करें यह कोड

अगर आप सैमसंग ब्रांड के किसी भी पुराने स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो महज एक कोड की मदद से इसकी सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको डायल पैड पर *#0*# टाइप करना होगा. कोड टाइप करते ही आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिस पर आपक स्पीकर, टच, डिस्प्ले, सेंसर और माइक और दूसरे फीचर्स के ऑप्शन मिलेंगे.

इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे चेक कर सकते हैं. वापस मेन मेन्यू पर जाने के लिए आपको वॉल्यूम अप बटन यूज करनी होगी. इस तरह से आप उन सभी फीचर्स की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, जो सामान्य तरीके से कर पाना संभव नहीं है. यह कोड सिर्फ सैमसंग फोन पर ही काम करता है.

Xiaomi फोन को ऐसे करें चेक

वहीं अगर आप एक शाओमी या रियलमी फोन खरीद रहे हैं, तो आप अलग तरीका अपनाना होगा. शाओमी फोन्स की टेस्टिंग के लिए आपको फोन की सेटिंग में जानकर Kernel वर्जन पर तीन बार टैप करना होगा. इसके बाद आप इस भी फीचर्स को टेस्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा, फिर वहां About me>> All Specs>> Kernel Version का ऑप्शन मिलेगा.

Realme के लिए ये है तरीका

रियलमी डिवाइस के लिए आपको Phone Manager App ओपन करना होगा. यहां आपको Tools>> Diagnostics>> Run Diagnostics पर क्लिक करना होगा. इस तरह से आप फोन की कंडीशन चेक कर सकते हैं.