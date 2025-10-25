scorecardresearch
 

त्योहारों के दौरान कैसे बुक करें कन्फर्म ट्रेन टिकट, इन बातों का रखें ध्यान

IRCTC की वेबसाइट कई बार त्योहारी सीजन में डाउन हो जाती है. ऐसे में कन्फर्म टिकट बुक कर पाना एक चुनौती बन जाता है. हालांकि, कुछ टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप कन्फर्म टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं. सही टाइमिंग, आधिकारिक ऐप और ऑटोफिल जैसे फीचर का इस्तेमाल करके आप आसानी से कन्फर्म टिकट बुक कर सकेंगे.

IRCTC की वेबसाइट और ऐप डाउन होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. (Photo: ITG)
त्योहारों के सीजन के दौरान कई बार IRCTC की वेबसाइट डाउन हो जाती है. ऐसे में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. चूंकि, त्योहारों के सीजन में लाखों लोग एक साथ टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, जिससे सर्वर स्लो या डाउन हो जाता है. ऐसे में कन्फर्म टिकट पाने के लिए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. 

अगर आप IRCTC से कन्फर्म टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्मार्ट और सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करना होगा. इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि अगर IRCTC की वेबसाइट डाउन होगी, तो आप उसका इस्तेमाल करके टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. 

सही टाइमिंग पर लॉग-इन करें

तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको सही टाइम पर लॉग-इन करना होगा. अगर आप AC क्लास की टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको सुबह 10:00 बजे लॉगइन करना होगा. वहीं स्लिपर क्लास की टिकट बुकिंग के लिए आपको सुबह 11 बजे लॉगइन करना होगा. 

आधिकारिक ऐप या वेबसाइट यूज करें 

बेहतर तो होगा कि आप टिकट बुकिंग के लिए www.irctc.co.in वेबसाइट या फिर RailOne App से बुक कर सकते हैं. अगर आप इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, थर्ड पार्टी ऐप्स से टिकट बुकिंग IRCTC के ऐप या रेलवन ऐप के मुकाबले देर से होगा. 

यह भी पढ़ें: IRCTC Down... फंस गया पेमेंट तो अब क्या करें, कैसे वापस मिलेंगे पैसे

ऑटोफिल का इस्तेमाल करें 

तत्काल टिकट बुकिंग में हर सेकंड कीमती होता है. ऐसे में अगर आप पैसेंजर की डिटेल्स पहले से भरकर रखें और ऑटोफिल फीचर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका टिकट जल्दी बुक हो सकेगा. आप पैसेंजर का नाम, उम्र और दूसरी डिटेल्स पहले से ही सेव कर सकते हैं. 

इसके अलावा आप पेमेंट के लिए UPI और सेव्ड कार्ड को भी सेव रख सकते हैं. जिससे पेमेंट के वक्त आपको टाइम नहीं लगेगा और ट्रांजैक्शन जल्दी होगा. 

Confirmtkt या Paytm जैसे ऐप्स

ये ऐप्स IRCTC के आधिकारिक API पार्टनर हैं. इनके जरिए भी आप IRCTC टिकट बुक कर सकते हैं. यहां आपको बेहतर कन्फर्म प्रोबेबिलिटी मिलती है. साथ ही आपको कन्फर्म सीट रिसर्व करने का मौका भी मिलेगा. यानी आप कुछ पैसे ज्यादा देकर कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: IRCTC पर नहीं दिख रहा No Food ऑप्शन, क्या टिकट के साथ खाना भी बुक करना जरूरी? जानिए

नेटवर्क का रखें ध्यान 

मोबाइल डेटा की जगह Wi-Fi या तेज ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल टिकट बुकिंग में करें. किसी भी अनजान थर्ड पार्टी ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल ना करें. अगर आप मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि दूसरे ऐप्स को उस वक्त बंद कर दें, जिससे आपको बेहतर स्पीड मिल सके.

