Google आपके बारे में क्या-क्या जानता है? जानने का सबसे आसान तरीका ये है

Google का पास आपका काफी सारा डेटा रहता है. गूगल की सर्विस यूज करते हैं तो आपने कॉन्सेंट के साथ गूगल को डेटा दिया है. गूगल की सर्विस यूज नहीं करते हैं तो भी आपका कुछ डेटा गूगल के पास होता है.

बहरहाल आज हम इस बारे नहीं बात करेंगे कि गूगल आपका डेटा कैसे कलेक्ट करता है. इसके बारे में हमने पहले भी बताया है और आगे भी बताते रहेंगे.

आज आपको उस तरीकों के बारे में बताएंगे जहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि गूगल के पास आपका कितना डेटा है. गूगल के दावे के मुताबिक हर जीमेल यूजर अपने गूगल डेटा की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

इस डेटा में आपकी ज्यादातर चीचें शामिल हैं. जैसे - आप गूगल पर क्या सर्च करते हैं, पास्ट में अब तक क्या सर्च किया है. गूगल के अलावा YouTube पर आप क्या देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और पास्ट में आपने क्या देखा और सर्च किया है. पूरी हिस्ट्री सेव्ड रहती है.

लोकेशन हिस्ट्री से लेकर दूसरे ऐप्स का भी डेटा...

--- आप कहां जा रहे हैं, कहां ठहर रहे हैं, आपके मोबाइल के फोन नंबर्स, ऐप्स की जानकारी से लेकर आप किस वेबसाइट पर विजिट करते हैं ये सब जानकारी गूगल के पास होती है. पूरी लोकेशन हिस्ट्री का डेटा भी गूगल पर सेव्ड है. अच्छी बात ये है कि आप इसे ऐक्सेस कर सकते हैं.

--- गूगल के डिवाइस यूज करते हैं और गूगल ऐसिस्टेंट से कोई भी सवाल पूछते हैं. YouTube पर अब तक जितने कॉमेन्ट्स किए हैं.

--- लोकेशन ट्रैकिंग की बात करें तो गूगल ये भी ट्रैक करता है कि आप किस जगह पर कितना समय बिता रहे हैं. कितने कदम चल रहे हैं ये भी डेटा रहता है.

--- गूगल ये भी देखता आप अपने फोन के दूसरे ऐप्स पर कितना समय बिता रहे हैं. गूगल का कैलेंडर आपके सभी इवेंट्स का ट्रैक रखता है.

--- ईमेल आईडी और पासवर्ड ऑटोफिल करके ज्यादातर लोग रखते हैं. इस तरह से गूगल क्रेडिट कार्ड और सेव्ड पासवर्ड को भी सेव्ड रखता है यानी आपका ये डेटा भी गूगल के पास सेव्ड है.

अपने गूगल डेटा को ऐसे करें ऐक्सेस - How To Access Your Google Data

पहले स्टेप के तौर पर अपना जीमेल लॉग इन करें. गूगल अकाउंट सेक्शन में जाएं. कंप्यूटर से लॉगइन किया है तो राइट साइड में आपको डेटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा. यहां क्लिक करें.

अब आपको यहां लिस्ट दिख जाएगी. जैसे - आपने क्या किया है और कहां गए हैं -- Things that you've done and places where you've been.

नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहां आपका तमाम डेटा उपलब्ध है. उदाहरण के तौर पर आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट करने के बाद आपको My Activity का ऑप्शन मिलेगा. यहां Maps Timeline और YouTbe watch and search history भी आपको दिख जाएगी.

My Google Activity के तहत आप ये जान पाएंगे कि आपने गूगल पर कब क्या सर्च किया है. आप यहां से इसे बंद भी कर सकते हैं. लेकिन बंद करने का मतलब ये नहीं है कि इसे गूगल अपने पास सेव करना बंद कर देगा. बंद करने से आपको ये जानकारी नहीं दिखेगी, लेकिन गूगल ट्रैक करना जारी रखेगा.

इसी तरह आप Map Timeline ऑप्शन को यूज करते हुए ये देख सकेंगे कि आप कब कहां गए थे. यहां कई दिलचस्प चीजें भी आपको पता चलेंगी. जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड क्या था या फिर आप कहां कितने देर रूके थे.

इन सब के अलावा यहां Ad Settings में जा कर आप पर्सनलाइज्ड ऐड्स भी देख सकते हैं. आपकी क्या दिलचस्पी है और आपको किस तरह के ऐड्स गूगल परोसता है इसकी भी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी.

गूगल दूसरे ऐप्स और सर्विस से आपका डेटा लेता है ये भी आप यहां देख पाएंगे. आपने दूसरे ऐप्स को गूगल का ऐक्सेस दिया है ये भी देख सकेंगे. कई बार वेबसाइट या ऐप पर साइन अप करते समय आप साइन अप विद गूगल सेलेक्ट करते हैं. यहां वो भी आप देख पाएंगे और चाहें तो उसका ऐक्सेस ब्लॉक भी कर पाएंगे.